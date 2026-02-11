Η εικόνα μιας φυλακής προκαλεί συνήθως φόβο και αποστροφή στη σκέψη των περισσότερων ανθρώπων. Ωστόσο, μία από τις πιο διαβόητες φυλακές της Αυστραλίας έχει πλέον μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων, αλλάζοντας ριζικά τον χαρακτήρα της και προσφέροντας μια εντελώς διαφορετική εμπειρία διαμονής.

Το ξενοδοχείο The Interlude, που βρίσκεται στη Μελβούρνη, έχει ανεγερθεί στις εγκαταστάσεις του πρώην B Division της HM Prison Pentridge. Η συγκεκριμένη φυλακή υπήρξε στο παρελθόν τόπος κράτησης ορισμένων από τους πιο διαβόητους εγκληματίες της χώρας, ανάμεσά τους ο Ρόναλντ Τζόζεφ Ράιαν, ο τελευταίος άνθρωπος που απαγχονίστηκε στην Αυστραλία, καθώς και ο Μαρκ «Τσόπερ» Ριντ, καταδικασμένος εγκληματίας, μέλος συμμορίας και συγγραφέας.

Σήμερα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να διαμείνουν στους ίδιους διαδρόμους όπου κάποτε κινούνταν κρατούμενοι, με τις τιμές των δωματίων να ξεκινούν από 449 αυστραλιανά δολάρια ανά διανυκτέρευση. Στην καρδιά του ξενοδοχείου δεσπόζει μια πολυτελής υπόγεια πισίνα, η οποία κατασκευάστηκε σε διάστημα τριών μηνών, με στόχο να περιοριστεί στο ελάχιστο η επίδραση στην ιστορική δομή του κτιρίου.

Το The Interlude διαθέτει συνολικά 19 σουίτες, οι οποίες δημιουργήθηκαν έπειτα από κατεδάφιση τμημάτων των παχιών τοίχων από μπλε πέτρα, ώστε να ενωθούν τέσσερα ή πέντε πρώην κελιά σε έναν ενιαίο χώρο. Κάθε δωμάτιο διατηρεί τις θολωτές οροφές και τους πέτρινους τοίχους, ενώ παράλληλα είναι εξοπλισμένο με όλες τις σύγχρονες παροχές και τις πολυτελείς λεπτομέρειες που αναμένονται από ένα σύγχρονο ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών.

Το ξενοδοχείο υπόσχεται μια βιωματική εμπειρία που συνδέει την τοπική ιστορία, τη γαστρονομία της περιοχής και την κουλτούρα ευεξίας. Στις παροχές περιλαμβάνονται πολυτελή προϊόντα περιποίησης μαλλιών και δέρματος, καθώς και ένα εκλεπτυσμένο μίνι μπαρ με προϊόντα από την τοπική αγορά. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφθούν τον «Κήπο Περισυλλογής», όπου έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ιστορία της περιοχής, ή να εξερευνήσουν το ιστορικό περιβάλλον του συγκροτήματος Pentridge.

Το The Interlude διαθέτει επίσης wine bar, εστιατόριο και υπηρεσία δωματίου, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες φιλοξενίας των επισκεπτών του. Η συγκεκριμένη τοποθεσία λειτούργησε ως φυλακή από το 1851 έως το 1997. Το πρώην συγκρότημα φυλακών Pentridge, γνωστό με τα προσωνύμια «The Bluestone College», «Coburg College» ή «College of Knowledge», υπήρξε το μεγαλύτερο σωφρονιστικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε στη Βικτώρια τον 19ο αιώνα.

Η HM Prison Pentridge ιδρύθηκε το 1850 σε έκταση 140 στρεμμάτων βασιλικής γης, οκτώ χιλιόμετρα βόρεια της Μελβούρνης, στον τότε οικισμό Pentridge, που σήμερα είναι γνωστός ως Coburg. Η φυλακή έκλεισε επίσημα στο πλαίσιο της απόφασης της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση των φυλακών, με τους περισσότερους κρατούμενους να μεταφέρονται στη φυλακή HM Prison Barwon. Το 1999, η Πολιτειακή Κυβέρνηση της Βικτώριας πούλησε το ακίνητο σε ανεξάρτητους κατασκευαστές ακινήτων.

Το 2023, όταν το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του, είχε παρουσιαστεί ως «το πρώτο αστικό καταφύγιο ευεξίας στον κόσμο που στεγάζεται σε μετασκευασμένη φυλακή». Παράλληλα, η διοίκηση του The Interlude έχει αναγνωρίσει ότι η γη πάνω στην οποία χτίστηκε το Pentridge αποτελεί ιερό χώρο για τον λαό Wurundjeri, τους αυτόχθονες θεματοφύλακες της περιοχής της Μελβούρνης. Για τον λόγο αυτό, πριν από το άνοιγμα του ξενοδοχείου στο κοινό, πραγματοποιήθηκε τελετουργικός καθαρισμός σε ολόκληρη την έκταση του συγκροτήματος.