Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν σε πόλη της Τουρκίας, όταν ένας ληστής κοσμηματοπωλείου επέλεξε έναν εντελώς ανορθόδοξο τρόπο διαφυγής, προκαλώντας έκπληξη αλλά και χιούμορ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο δράστης δεν επέλεξε αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα για να απομακρυνθεί από το σημείο, αλλά ένα γαϊδουράκι, πάνω στο οποίο ανέβηκε για να φύγει από την περιοχή. Λίγο αργότερα, ωστόσο, εντοπίστηκε από τις Αρχές και συνελήφθη.

Unusual theft in central Türkiye ends with arrest after suspect flees jewelry store on donkey ⤵



◾️ Suspect uses forklift to break into store in Kayseri, steals 150 grams of gold and escapes in rare getaway



◾️ Police track suspect through CCTV footage and make arrest



◾️… pic.twitter.com/WeZTZe81AQ — Anadolu English (@anadoluagency) February 10, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Καισάρεια. Ο ληστής φέρεται να χρησιμοποίησε γερανοφόρο φορτωτήρα για να αποκτήσει πρόσβαση στο κοσμηματοπωλείο, από όπου αφαίρεσε περίπου 150 γραμμάρια χρυσού. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο έχοντας μαζί του τα κλοπιμαία, καβαλώντας έναν γάιδαρο.

Βίντεο που κατέγραψαν τη διαφυγή του, με τον ίδιο να τρέχει στους δρόμους της πόλης πάνω στο ζώο μέσα στη νύχτα, έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και έγιναν viral.

Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να ταυτοποιήσουν τον δράστη και να τον συλλάβουν, ενώ ο χρυσός που είχε κλέψει επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου.