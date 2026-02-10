Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Άμυνα, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε σήμερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες πως η Ευρώπη χρειάζεται μια ευρωπαϊκή αμυντική ένωση για να αναλάβει την ευθύνη της άμυνάς της.

«Η ευρωπαϊκή ευθύνη για την άμυνα απαιτεί ένα θεσμικό πλαίσιο για τη συνεργασία μας. Μια ευρωπαϊκή αμυντική ένωση», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

Η αντικατάσταση της αμερικανικής στρατηγικής βοήθειας, όπως είναι η διαστημική συλλογή δεδομένων ή ο εναέριος ανεφοδιασμός, με ευρωπαϊκές ικανότητες θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα για το ευρωπαϊκό μπλοκ, είπε.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για νέες συγκρούσεις με τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας το πρόσφατο «επεισόδιο της Γροιλανδίας» ως ένα «καμπανάκι» για την προώθηση των καθυστερημένων οικονομικών μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της παγκόσμιας ισχύος της Ένωσης.