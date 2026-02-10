Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, προειδοποίησε την Τρίτη ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για νέες συγκρούσεις με τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας το πρόσφατο «επεισόδιο της Γροιλανδίας» ως ένα «καμπανάκι» για την προώθηση των καθυστερημένων οικονομικών μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της παγκόσμιας ισχύος της Ένωσης.

Σε συνεντεύξεις του που δημοσιεύθηκαν σε ευρωπαϊκές εφημερίδες, ο Μακρόν τόνισε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να εκλάβει την προσωρινή ύφεση της έντασης με την Ουάσινγκτον ως μόνιμη αλλαγή, παρά τη φαινομενική διευθέτηση των διαφωνιών για τη Γροιλανδία, το εμπόριο και την τεχνολογία.

«Όταν υπάρχει μια ξεκάθαρη επιθετική ενέργεια, πιστεύω ότι δεν πρέπει ούτε να υποκύπτουμε, ούτε να προσπαθούμε να συμβιβαστούμε. Δοκιμάσαμε αυτή τη στρατηγική για μήνες. Δεν αποδίδει», δήλωσε ο Μακρόν σε μέσα όπως η Le Monde και οι Financial Times.

Ο Μακρόν υποστήριξε επίσης, σύμφωνα με το Reuters, ότι η κυβέρνηση Τραμπ τηρεί μια «ανοιχτά αντιευρωπαϊκή» στάση και επιδιώκει τον «διαμελισμό» της ΕΕ.

«Είναι βέβαιο ότι οι ΗΠΑ θα μας επιτεθούν τους επόμενους μήνες για το ζήτημα του ρυθμιστικού πλαισίου στην ψηφιακή αγορά», πρόσθεσε, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο επιβολής δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση που η ΕΕ χρησιμοποιήσει την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) για να ελέγξει τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ο Γάλλος ηγέτης επανέφερε επίσης την πρότασή του για νέο κοινό δανεισμό, όπως τα ευρωομόλογα, επιχειρηματολογώντας ότι κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στην ΕΕ να πραγματοποιήσει επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και να αμφισβητήσει την ηγεμονία του δολαρίου.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες για μια σύνοδο κορυφής, όπου θα συζητήσουν μέτρα για τη θωράκιση της ευρωπαϊκής οικονομίας, ώστε να μπορεί να σταθεί με αξιώσεις απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα στην παγκόσμια σκηνή.