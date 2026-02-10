Τραγικό τέλος είχε η πεζοπορική εξόρμηση πατέρα και γιου στα Σκωτσέζικα Χάιλαντς, όπως ακούστηκε σε ιατροδικαστική έρευνα, όπου αποκαλύφθηκε ότι ένα αγόρι 12 ετών πέθανε από υποθερμία μόλις 100 μέτρα μακριά από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός του πατέρα του. Πρόκειται για τον 49χρονο Τόμας Πάρι από το Άλσαγκερ του Τσέσαϊρ, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση, ενώ επιχειρούσε να αναρριχηθεί στην απότομη και βραχώδη κορυφή Μπιντιάν ναμ Μπιαν μαζί με τον γιο του, Ρίτσαρντ Πάρι, στις 28 Μαΐου 2024.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, ο Ρίτσαρντ επέζησε αρχικά από την πτώση, ωστόσο υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και στη συνέχεια κατέληξε από υποθερμία σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε ο πατέρας του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας αναφέρθηκε ότι οι δύο τους διέθεταν μόνο έναν βασικό χάρτη, ο οποίος εμφάνιζε διαδρομή GPS και υψομετρικές καμπύλες, χωρίς περαιτέρω γεωγραφικά ή μορφολογικά στοιχεία της περιοχής.

Οδηγός βουνού κατέθεσε ότι την ημέρα της εξαφάνισής τους ο Τόμας Πάρι τον είχε σταματήσει ζητώντας συμβουλές για την ανάβαση. Όπως ανέφερε, προειδοποίησε πατέρα και γιο ότι το έδαφος ήταν ιδιαίτερα απότομο και ότι κοντά στην κορυφή υπήρχε ζώνη απόκρημνων βράχων. Πρόσθεσε επίσης ότι ο καιρός άρχισε να επιδεινώνεται την ώρα που τους είδε, με την ορατότητα να περιορίζεται περίπου στα 30 μέτρα λόγω χαμηλής νέφωσης.

Αναφορά μάρτυρα που διαβάστηκε στο δικαστήριο ανέφερε ότι την ημέρα της εξαφάνισης εργαζόταν ως οδηγός βουνού και συνόδευε εννέα άτομα στην περιοχή. Καθώς κατέβαιναν, παρατήρησε δύο άνδρες, τους οποίους εκτίμησε ότι ήταν περίπου 50 και 10 ετών, όπως αναφέρει η Daily Mail. Ο εκλιπών τον ρώτησε ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ανέβουν στο βουνό, έχοντας μαζί του έναν απλό χάρτη με διαδρομή GPS, χωρίς άλλες λεπτομέρειες. Ο μάρτυρας του έδειξε τον δικό του, πιο αναλυτικό χάρτη, εξηγώντας την απότομη μορφολογία και επισημαίνοντας τη γραμμή των γκρεμών γύρω από την κορυφή.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Τόμας Πάρι επικοινώνησε με τη σύζυγό του, Γκέμα, στις 7:35 το πρωί της 28ης Μαΐου για να την ενημερώσει για τα σχέδιά τους πριν επιστρέψουν στο σπίτι. Αναμένονταν να φτάσουν στο Άλσαγκερ περίπου στις 9 το βράδυ, ωστόσο δεν εμφανίστηκαν ούτε υπήρξε περαιτέρω επικοινωνία. Η Γκέμα δήλωσε την εξαφάνισή τους στις 9 το πρωί της 29ης Μαΐου και η Αστυνομία της Σκωτίας ανέλαβε την υπόθεση στις 12:55 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το αυτοκίνητο του Τόμας Πάρι στο πάρκινγκ Three Sisters στο Γκλένκο, γνωστό ως σημείο εκκίνησης για την ανάβαση στο Μπιντιάν ναμ Μπιαν. Μετά από έρευνα στο βουνό, οι σοροί του πατέρα και του γιου εντοπίστηκαν στις 7:25 το απόγευμα της 29ης Μαΐου.

Έκθεση του εισαγγελέα (Procurator Fiscal), αρμόδιου για τη διερεύνηση ύποπτων θανάτων στη Σκωτία, κατατέθηκε στην ακροαματική διαδικασία στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Στόουκ. Σε αυτήν αναφερόταν ότι στις 12:50 μ.μ. της 29ης Μαΐου εντοπίστηκε το όχημα στο πάρκινγκ, ενώ στις 3 μ.μ. οι αστυνομικοί εισήλθαν σε αυτό, βρίσκοντας μεταξύ άλλων κινητό τηλέφωνο, ρούχα, παπούτσια, σετ πικνίκ, σακίδιο Mountain Warehouse, δύο υπνόσακους και δύο οδοντόβουρτσες, εκ των οποίων η μία ανήκε εμφανώς σε παιδί. Στις 3:37 μ.μ. ειδοποιήθηκε η Ομάδα Ορεινής Διάσωσης του Γκλένκο, με τη συνδρομή ελικοπτέρου της Ακτοφυλακής και ομάδων από τη Λίμνη Ντίστρικτ, συνολικά 44 άτομα.

Η αστυνομική έκθεση ανέφερε ότι στις 7:25 μ.μ. οι διασώστες εντόπισαν τη σορό του Τόμας Πάρι με σοβαρά τραύματα συμβατά με πτώση από ύψος, ενώ λίγο ψηλότερα βρέθηκε σακίδιο που περιείχε το δίπλωμα οδήγησής του. Ο γιος του εντοπίστηκε νεκρός περίπου 100 μέτρα μακριά.

Η ιατροδικαστής Νατάσα Ίνγκλς, η οποία διενήργησε τη νεκροψία στο τμήμα κυτταρικής παθολογίας στο Ινβερνές, κατέθεσε ότι ο Τόμας Πάρι πέθανε από κρανιακά και θωρακικά τραύματα λόγω της πτώσης, χωρίς να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς και ενδεχόμενο ιατρικού επεισοδίου, καθώς αντιμετώπιζε πόνο στα πόδια. Για τον Ρίτσαρντ ανέφερε ότι πέθανε από έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες μετά από πιθανή πτώση, με ενδείξεις τραυματισμών στο κεφάλι και τα κάτω άκρα. Τόνισε ότι οι κακώσεις στο τριχωτό της κεφαλής υποδήλωναν τουλάχιστον δύο χτυπήματα, που ενδέχεται να προκάλεσαν απώλεια συνείδησης και επακόλουθη υποθερμία, επισημαίνοντας ότι ένας άνθρωπος μπορεί να πεθάνει από υποθερμία σε λιγότερο από μία ώρα, με αυξημένο κίνδυνο λόγω νεαρής ηλικίας και λεπτόσωμης διάπλασης.

Ο ανώτερος ιατροδικαστής Άντριου Μπάρκλεϊ αποδέχτηκε τα ιατρικά αίτια θανάτου, αναφέροντας ότι ο Τόμας Πάρι κατέληξε από τραύματα στο κεφάλι και το στήθος, ενώ ο Ρίτσαρντ από έκθεση στο ψύχος, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι θάνατοι ήταν ατυχήματα.