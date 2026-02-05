Η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, ενημέρωσε την Πέμπτη τους δημοσιογράφους ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί στενά τις προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στο Ομάν, με στόχο να αξιολογήσει κατά πόσο είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Ενόψει των διαπραγματεύσεων, η Λέβιτ τόνισε: «Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο ιρανικό καθεστώς ότι ο Πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία, ως ο ανώτατος διοικητής του ισχυρότερου στρατού στην παγκόσμια ιστορία».