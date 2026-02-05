Σε ισόβια καταδικάστηκε ένας 40χρονος για την άγρια δολοφονία της 23χρονης πρώην του, στην οποία έστησε ενέδρα λίγο καιρό μετά το τέλος της σχέσης τους.

Ο Adedapo Adegbola από τη Βρετανία σκότωσε την Steph Irons στο σπίτι της στο Mapperly του Νότιγχαμ, στις 21 Οκτωβρίου, με την υπόθεση να εκδικάζεται πριν λίγες μέρες.

Σύμφωνα με τη The Sun, το ζευγάρι είχε χωρίσει λίγο καιρό πριν τη δολοφονία, όμως ο άνδρας αρνιόταν τη λήξη της σχέσης, με αποτέλεσμα να γίνει εμμονικός με την πρώην σύντροφό του.

Το βράδυ της 21ης Οκτωβρίου έστησε ενέδρα έξω από το σπίτι της νεαρής γυναίκας και επιτέθηκε όταν εκείνη βγήκε να πετάξει τα σκουπίδια. Μαζί ανέβηκαν στο διαμέρισμά της και τη μαχαίρωσε πολλές φορές με δύο μαχαίρια που αγόρασε από το διαδίκτυο.

Ο Adedapo Adegbola

Στη συνέχεια, πήρε το κινητό της και έστειλε πρόστυχα SMS σε φίλους και συναδέλφους της. Φεύγοντας από το διαμέρισμα, επέστρεψε στο σπίτι του και κατά τη διάρκεια της διαδρομής ξεγυμνώθηκε, πετώντας σε διαφορετικά σημεία τα ρούχα που φορούσε, καθώς μπλούζα, παπούτσια και παντελόνι είχαν ποτίσει από το αίμα της 23χρονης.

Φίλοι της Steph Irons μόλις έλαβαν τα περίεργα SMS αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αμέσως πήγαν σπίτι της, όπου την εντόπισαν μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Η έρευνα για τον εντοπισμό του Adedapo Adegbola δεν κράτησε πολύ, ειδικά από τη στιγμή που είχε στείλει τα παραπάνω SMS, οπότε παραδόθηκε, όταν επιχείρησε να αλλάξει κατοικία.

Η Steph Irons

Σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία, περίπου δύο ώρες βρισκόταν στο διαμέρισμα της Steph Irons και φαίνεται να μην τη δολοφόνησε αμέσως, αλλά να την βασάνισε πρώτα.

Ο 40χρονος από την πρώτη στιγμή παραδέχτηκε τη δολοφονία, αλλά δεν έχει αποκαλύψει καμία λεπτομέρεια για το έγκλημα, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει τα μηνύματα που έστειλε από το κινητό της 23χρονης.

«Πρόκειται για μια τραγική υπόθεση, μια νεαρή γυναίκα χάθηκε υπό φρικτές συνθήκες», δήλωσε ο επιθεωρητής που χειρίστηκε την υπόθεση.