Εικόνες που μας έρχονται από την Ινδία περιγράφουν ένα συμβάν που προκαλεί έκπληξη αλλά και ανησυχία, ιδιαίτερα σε γονείς που έχουν μικρά παιδιά.

Πρόκειται για ένα παιδάκι 18 μηνών που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς του μετά από επαναλαμβανόμενα επεισόδια εμετού.

Μετά από εξετάσεις, οι γιατροί έκπληκτοι ανακάλυψαν ότι είχε καταπιεί ένα παιχνίδι του. Πρόκειται για μια κούκλα, μία φιγούρα δράσης (action figure) του πασίγνωστου υπερήρωα της Marvel Χουλκ (Hulk).

Το παιδάκι προφανώς έπαιζε με τον Χουλκ, όπως συνηθίζουν να κάνουν τα παιδάκια με τέτοιες φιγούρες, ωστόσο κάποια στιγμή οι γονείς του τον είδαν να κάνει εμετό. Χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν τι έπαθε το 18 μηνών παιδί τους, το έτρεξαν στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί, σοκαρισμένοι, ανακάλυψαν κάτι πράσινο στο στομάχι του. Ο μικρός είχε καταπιεί τη φιγούρα δράσης του υπερήρωα Χουλκ, όπως φαίνεται και στο βίντεο.

Ο μικρός είναι καλά στην υγεία του και μετά την περιπέτεια αυτή, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι γονείς θα είναι ακόμα πιο προσεκτικοί με τα παιχνίδια που του δίνουν για να παίξει.

Δείτε το βίντεο: