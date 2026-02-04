Οι ΗΠΑ είπαν την Τετάρτη στο Ιράν ότι δεν θα αποδεχθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου και της μορφής των συνομιλιών που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Η αντιπαράθεση αυτή μπορεί να μπλοκάρει τη διπλωματική οδό και να πείσει τον πρόεδρο Τραμπ να επιλέξει στρατιωτική δράση.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να συμμετέχουν ως παρατηρητές.

Όμως οι Ιρανοί δήλωσαν την Τρίτη ότι ήθελαν να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο Ομάν και να διεξαχθούν σε διμερές σχήμα, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα επικεντρωθούν μόνο σε πυρηνικά ζητήματα και όχι σε άλλα θέματα, όπως οι πύραυλοι, που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και χώρες της περιοχής.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ εξέτασαν το αίτημα για αλλαγή τοποθεσίας, αλλά αποφάσισαν την Τετάρτη να το απορρίψουν. «Τους είπαμε “ή έτσι ή τίποτα”, και εκείνοι απάντησαν, “εντάξει, τότε τίποτα”», είπε ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος είπε ότι, αν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν στο αρχικό σχήμα, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν αυτήν ή την επόμενη εβδομάδα. «Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια πραγματική συμφωνία, αλλιώς ο κόσμος θα αρχίσει να εξετάζει άλλες επιλογές», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος, υπαινισσόμενος τις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για στρατιωτική δράση, σύμφωνα με το Axios.

Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters επέρριψε την ευθύνη στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι προσπαθούν να προσθέσουν στην ατζέντα των συνομιλιών, άσχετα προς το πυρηνικό πρόγραμμα θέματα.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να ταξιδέψουν την Πέμπτη στο Κατάρ για συνομιλίες για το Ιράν με τον πρωθυπουργό.

Από εκεί, προς το παρόν σχεδιάζουν να επιστρέψουν στο Μαϊάμι αντί να ταξιδέψουν για συνάντηση με τους Ιρανούς.