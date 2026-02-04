Οι συνομιλίες οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν ανάμεσα σε απεσταλμένους των ΗΠΑ και του Ιράν, ιδίως για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, πλέον προγραμματίζεται να γίνουν αύριο στο Ομάν -και όχι στην Τουρκία-, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Ελλάδας) μέσω X ο ισραηλινοαμερικανός ρεπόρτερ του Axios και του CNN Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος «αραβική πηγή» του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο σουλτανάτο και τελεί ακόμη υπό συζήτηση το αν θα συμμετέχουν αραβικά και μουσουλμανικά κράτη.

Ο Λευκός Οίκος δεν θέλησε να σχολιάσει, πάντα κατά τον κ. Ραβίντ.