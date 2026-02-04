Στους 18 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των θυμάτων από τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, με τις τοπικές αρχές να επιβεβαιώνουν τον θάνατο τεσσάρων παιδιών. Παράλληλα, Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Ισραήλ ανέστειλε τη διέλευση ασθενών από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα.

Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στη Γάζα, αφού μέλη του δέχθηκαν πυρά τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.

Τα πλήγματα εξαπολύθηκαν στην πόλη της Γάζας και τη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Υγειονομικός από τη Γάζα δήλωσε εξάλλου στο Reuters ότι το Ισραήλ ανέστειλε τη διέλευση ασθενών από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα προς την Αίγυπτο, δύο ημέρες μετά την επαναλειτουργία του.

Εκπρόσωπος της Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε ότι ασθενείς που έφτασαν στο νοσοκομείο της Χαν Γιούνις προκειμένου να φύγουν από τη Γάζα μέσω της Ράφα για να λάβουν θεραπεία ενημερώθηκαν ότι το Ισραήλ ανέστειλε τις διελεύσεις.

«Πήραν τηλέφωνο τους ασθενείς και τους είπαν ότι σήμερα δεν γίνονται καθόλου διελεύσεις, το πέρασμα είναι κλειστό», δήλωσε ο Ραζάα Αμπού Τέιρ, ένας Παλαιστίνιος ασθενής που επρόκειτο να φύγει από τη Γάζα, μιλώντας στο Reuters από το νοσοκομείο όπου πολλοί ασθενείς ανέμεναν ασθενοφόρα.

Η ισραηλινή υπηρεσία που ελέγχει την πρόσβαση στη Γάζα, η Cogat, επεσήμανε σε ανακοίνωσή της σήμερα ότι το πέρασμα της Ράφα παραμένει ανοιχτό, αλλά πρόσθεσε ότι δεν έχει λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) προκειμένου να διευκολυνθούν οι διελεύσεις.

Ο ΠΟΥ δεν έχει απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η επαναλειτουργία του περάσματος της Ράφα, του μοναδικού που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ, περιλαμβάνεται στους όρους της πρώτης φάσης της συμφωνίας εκεχειρίας που σύναψαν Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο, η οποία βασίστηκε σε σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Δεκαέξι ασθενείς από τη Γάζα και 40 συνοδοί τους πέρασαν στην Αίγυπτο χθες, Τρίτη, δήλωσαν Παλαιστίνιοι γιατροί στο Reuters.

Πηγή από την αστυνομία της Χαμάς επεσήμανε μιλώντας στο ίδιο πρακτορείο ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι εισήλθαν στη Γάζα μέσω της Ράφα επίσης χθες.

Από την έναρξη της εκεχειρίας, στις 10 Οκτωβρίου 2025, τουλάχιστον 530 άνθρωποι – στην πλειονότητά τους άμαχοι – έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με υγειονομικούς του παλαιστινιακού θύλακα.

Το ίδιο διάστημα Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν σκοτώσει 4 Ισραηλινούς στρατιώτες, με βάση τις ισραηλινές αρχές.