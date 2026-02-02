Σε πλήρη επαναλειτουργία τέθηκε από σήμερα το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα Γάζας και Αιγύπτου, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Η συνοριακή δίοδος, που παρέμενε ουσιαστικά κλειστή από τον Μάιο του 2024, και άνοιξε για λίγες ώρες την Κυριακή, επιτρέπει πλέον τη διέλευση των κατοίκων και προς τις δύο κατευθύνσεις.

«Από τώρα και μετά την άφιξη της ευρωπαϊκής αποστολής EUBAM, το πέρασμα της Ράφα είναι ανοικτό για τους κατοίκους, για τις εισόδους και τις εξόδους», δήλωσε ο εν λόγω αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

