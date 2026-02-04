Αδέρφια που υπέστησαν χρόνια κακοποίησης από τους βιολογικούς τους γονείς και στη συνέχεια από τους ανάδοχους γονείς τους, σπάνε για πρώτη φορά τη σιωπή τους, περιγράφοντας τα χρόνια φρίκης που έζησαν και εκφράζοντας την ελπίδα ότι η ιστορία τους θα οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στο σύστημα παιδικής προστασίας.

Η Τζουλίσα Τέρπιν, 19 ετών, η Τζολίντα Τέρπιν, 20 ετών και ο Τζέιμς Τέρπιν, 24 ετών, ήταν ανάμεσα στα 13 αδέρφια που διασώθηκαν το 2018 από τις αποτρόπαιες κακοποιήσεις που υπέστησαν από τους ίδιους τους γονείς τους. Ωστόσο, μετά τη διάσωσή τους και την ένταξή τους στο σύστημα αναδοχής της Καλιφόρνιας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με παρόμοιους εφιάλτες στα χέρια των νέων ανάδοχων γονιών τους.

Τα τρία αδέρφια μίλησαν για τη σκληρότητα των γονιών τους και τις ελπίδες τους για το μέλλον σε ειδικό αφιέρωμα του ABC με τίτλο: «Οι Τέρπιν: Ένα νέο σπίτι τρόμου». Σπάζοντας τη σιωπή τους, περιέγραψαν έναν εφιάλτη που πίστευαν ότι δεν θα τελείωνε ποτέ, υπό την κακοποίηση των γονιών τους, Ντέιβιντ και Λουίζ Τέρπιν.

«Προς το τέλος, ξέρετε, έκλαιγα πάντα τα βράδια», δήλωσε η Τζουλίσα. «Και παρακαλούσα τον Ιησού να με πάρει». Η 19χρονη ανέφερε ότι εκείνη και τα αδέρφια της κυριολεκτικά πέθαιναν από την πείνα και ότι η μητέρα τους το γνώριζε, προσθέτοντας πως τα τελευταία λόγια της μητέρας της προς εκείνη ήταν να την αποκαλέσει «διάβολο».

Ο Τζέιμς Τέρπιν δήλωσε ότι την περίοδο εκείνη ήταν τόσο εξαντλημένος και λιπόσαρκος, που μετά βίας μπορούσε να περπατήσει, ενώ αποκάλυψε ότι υπέφερε από συνεχείς νυχτερινούς τρόμους, στους οποίους έβλεπε τους γονείς του να σκοτώνουν τον ίδιο και τα αδέρφια του.

Μια σύντομη ανάπαυλα ήρθε όταν η αδερφή τους, Τζόρνταν Τέρπιν, κατάφερε να δραπετεύσει από ένα παράθυρο στις 14 Ιανουαρίου 2018 και να ειδοποιήσει την αστυνομία για τα βασανιστήρια που υφίστατο η ίδια και τα αδέρφια της. Ο Ντέιβιντ και η Λουίζ Τέρπιν, οι οποίοι κρατούσαν τα υποσιτισμένα παιδιά δεμένα σε έπιπλα με αλυσίδες και λουκέτα για μήνες και τα ξυλοκοπούσαν συστηματικά, καταδικάστηκαν το 2019 σε ποινές κάθειρξης από 25 χρόνια έως ισόβια.

Ωστόσο, μετά την απελευθέρωσή τους από την κακοποίηση των βιολογικών τους γονιών, η Τζουλίσα, η Τζολίντα και ο Τζέιμς ήταν ανάμεσα στα έξι παιδιά της οικογένειας Τέρπιν που υπέστησαν νέες φρικαλεότητες όταν παραδόθηκαν στους ανάδοχους γονείς τους, Μαρσελίνο και Ρόζα Ολγκίν. Σε αγωγή που κατέθεσαν κατά της κομητείας Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνια και του ιδιωτικού οργανισμού αναδοχής ChildNet Youth and Family Services, τα αδέρφια περιέγραψαν εκ νέου συνθήκες ακραίας κακοποίησης, αναφέροντας ότι κυριολεκτικά πέθαιναν από την πείνα, ενώ η μητέρα τους το γνώριζε.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα παιδιά υπέστησαν σωματική, σεξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση από τους Ολγκίν. Η Τζουλίσα, η οποία ήταν τότε 11 ετών, δήλωσε ότι κατάλαβε από την πρώτη κιόλας νύχτα στο σπίτι τους πως κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν ο Μαρσελίνο την αποκάλεσε «σέξι». Όπως ανέφερε στο ABC, παρότι δεν γνώριζε πολλά, ένιωσε ότι κάτι δεν ήταν σωστό, ότι ένιωθε εξαιρετικά άβολα και ότι δεν ήταν ασφαλής μέσα στο σπίτι. Πρόσθεσε ότι ο Μαρσελίνο προχώρησε σε ακατάλληλα αγγίγματα και την εξανάγκασε σε φιλιά.

Ο Μαρσελίνο Ολγκίν συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2021 και τρία χρόνια αργότερα δήλωσε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες άσεμνων πράξεων σε παιδί ηλικίας 14 ή 15 ετών, τρεις κατηγορίες άσεμνων πράξεων σε παιδί κάτω των 14 ετών, μία κατηγορία παράνομης κράτησης και μία κατηγορία πρόκλησης σωματικής βλάβης σε παιδί. Η σύζυγός του, Ρόζα Ολγκίν, καθώς και η κόρη τους, Λένις, δήλωσαν επίσης ένοχες για τρεις κατηγορίες εσκεμμένης κακοποίησης παιδιού, μία κατηγορία παράνομης κράτησης και μία κατηγορία εκφοβισμού μάρτυρα.

Παρά τις επαναλαμβανόμενες κακοποιήσεις, η Τζολίντα Τέρπιν δήλωσε ότι ελπίζει η ιστορία τους να ρίξει φως στις σοβαρές αποτυχίες του συστήματος, τονίζοντας ότι κάτι «καλό» πρέπει να προκύψει από όσα βίωσαν. «Πρέπει να συμβεί και δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ABC.

Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας Ρίβερσαϊντ, Τζεφ Βαν Βάγκενεν, διαβεβαίωσε ότι οι εμπειρίες των αδερφών Τέρπιν οδήγησαν σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η κομητεία διαχειρίζεται ζητήματα παιδικής πρόνοιας. Σε δήλωσή του ανέφερε ότι οι εμπειρίες τους, όπως και άλλων ευάλωτων παιδιών, οδήγησαν στην έναρξη ανεξάρτητης έρευνας το 2021 από τον πρώην ομοσπονδιακό δικαστή, Στίβεν Λάρσον, η οποία κατέληξε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο με τον οποίο η κομητεία προστατεύει τα παιδιά που βρίσκονται υπό τη φροντίδα της.

Ο οργανισμός ChildNet Youth and Family Services, ο οποίος μαζί με την κομητεία προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό χωρίς να παραδεχτεί οποιαδήποτε ευθύνη, δήλωσε ότι «οι καρδιές μας παραμένουν με τα παιδιά της οικογένειας Τέρπιν».