Η αιφνίδια καθυστέρηση της πρώτης επανδρωμένης αποστολής της NASA στη Σελήνη μετά από πέντε δεκαετίες έχει πυροδοτήσει νέο κύμα θεωριών συνωμοσίας, ανάμεσά τους και έναν παλιό ισχυρισμό που επανέρχεται δυναμικά: ότι οι αστροναύτες της αποστολής Απόλλων 11 το 1969 ανακάλυψαν εξωγήινη ζωή στη σεληνιακή επιφάνεια.

Ο Έι Τζέι Τζεντάιλ, παρουσιαστής του podcast «The Why Files», υποστήριξε ότι μια χαμένη ραδιοφωνική μετάδοση από την ιστορική προσσελήνωση του Απόλλων 11 φέρεται να ανέφερε την παρουσία άγνωστων όντων που παρακολουθούσαν τους αστροναύτες κατά την άφιξή τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν άλλαξαν σε ιδιωτικό ιατρικό κανάλι επικοινωνίας κατά τη διάρκεια ενός ραδιοφωνικού «μπλακ άουτ», ενώ πλησίαζαν τη Σελήνη.

Σε αυτό το σύντομο χρονικό παράθυρο, για το οποίο, όπως αναφέρει, υπάρχουν καταγραφές της NASA, οι Άρμστρονγκ και Όλντριν φέρεται να ενημέρωσαν το κέντρο ελέγχου στη Γη ότι είδαν μια ομάδα όντων «σταθμευμένη» μέσα σε κρατήρα στη σεληνιακή επιφάνεια. «Η ιστορία λέει ότι άλλαξαν στο ιατρικό κανάλι και είπαν: “Είναι εδώ. Βρίσκονται στον κρατήρα και μας βλέπουν“», ανέφερε ο Τζεντάιλ σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Τάκερ Κάρλσον τη Δευτέρα.

Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ιστορία κυκλοφορεί εδώ και 57 χρόνια, δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι το πλήρωμα του Απόλλων 11 χρησιμοποίησε πράγματι το εφεδρικό ραδιοφωνικό κανάλι. Επισήμως, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και το Πεντάγωνο έχουν δηλώσει ότι δεν έχει ανακτηθεί ποτέ καμία φυσική απόδειξη που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη UFO ή εξωγήινων όντων.

Ωστόσο, ο Τζεντάιλ υποστήριξε ότι πρώην «ψυχικοί» συνεργάτες της CIA και άλλοι αξιοσεβαστοί αστροναύτες έχουν επίσης ισχυριστεί ότι υπάρχει κάτι στη σεληνιακή επιφάνεια το οποίο οι αξιωματούχοι της NASA κρατούν κρυφό από τότε που σταμάτησαν οι αποστολές στη Σελήνη το 1972. Τη δεκαετία του 1970 και του 1980, η CIA διεξήγαγε πειράματα με άτομα που ισχυρίζονταν ότι μπορούσαν να αντιλαμβάνονται πληροφορίες για μακρινά αντικείμενα, γεγονότα ή ανθρώπους, μια διαδικασία γνωστή ως «remote viewing», σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο Τζεντάιλ αναφέρθηκε στην περίπτωση του διάσημου «remote viewer», Ίνγκο Σουάν, ο οποίος φέρεται να είδε πύργους, κτίρια και ανθρωπόμορφους εξωγήινους να εργάζονται σε ένα μυστικό συγκρότημα στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης κατά τη διάρκεια ενός ψυχικού επεισοδίου το 1975. Ο Σουάν, που πέθανε το 2013, διατύπωσε τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς στο βιβλίο του «Penetration: The Question of Extraterrestrial and Human Telepathy», το οποίο κυκλοφόρησε το 1998.

Ο Σουάν υποστήριξε ότι τα όντα που βρίσκονταν στη Σελήνη είχαν επίγνωση της παρουσίας του και γνώριζαν ότι τα παρακολουθούσε ψυχικά από τη Γη. «Δύο από αυτούς έδειξαν προς την κατεύθυνσή μου», ανέφερε ο Σουάν. «Πώς θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό… εκτός αν… διαθέτουν και εκείνοι κάποιου είδους υψηλές ψυχικές αντιληπτικές ικανότητες;».

Ο Τζεντάιλ πρόσθεσε ότι και ο αστροναύτης της αποστολής Απόλλων 14, Έντγκαρ Μίτσελ, είχε δηλώσει δημόσια ότι πιστεύει πως τα UFO είναι πραγματικά, ότι εξωγήινοι έχουν επισκεφθεί τη Γη και ότι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο αποκρύπτουν όσα γνωρίζουν. «Κάθε αστροναύτης έχει δει παράξενα πράγματα στο διάστημα. Ο Έντγκαρ Μίτσελ έχει καταγραφεί να λέει ότι τα UFO είναι πραγματικά. Είναι ο έκτος άνθρωπος που περπάτησε στη Σελήνη. Δεν είναι τρελός. Είναι Αμερικανός ήρωας. Άρα κάτι συμβαίνει εκεί πάνω», δήλωσε ο Τζεντάιλ στο podcast.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι η αρχική προσσελήνωση ήταν σκηνοθετημένη, ο Τζεντάιλ απάντησε ότι θεωρεί την αποστολή πραγματική, σημειώνοντας ωστόσο ότι το ερώτημα τον φέρνει σε αμηχανία λόγω του όγκου των αρχείων που, όπως είπε, έχουν χαθεί με ύποπτο τρόπο από εκείνη την ιστορική περίοδο. Στα κοινωνικά δίκτυα, άλλοι εμφανίστηκαν ακόμη πιο επιφυλακτικοί, εκφράζοντας την άποψη ότι οι άνθρωποι δεν ταξίδεψαν ποτέ στη Σελήνη και ότι η καθυστέρηση της NASA αποτελεί ακόμα μία ένδειξη ότι ο οργανισμός δεν σκοπεύει πραγματικά να φτάσει ξανά στη σεληνιακή επιφάνεια με τις αποστολές Άρτεμις.

Χρήστης στην πλατφόρμα X έγραψε χαρακτηριστικά: «Η SpaceX εκτοξεύει 20 πυραύλους τον χρόνο και εσείς έναν κάθε τρία χρόνια; Θλιβερό. Ψεύτες. Ποτέ δεν πήγαμε στη Σελήνη». Άλλος σχολίασε: «Δεν δούλευε το green screen και οι ζώνες ανάρτησης ή τι; Αμφιβάλλω ότι χρειάζεται ένας μήνας για να διορθωθεί κάτι που τεχνικοί σκηνής φτιάχνουν σε λίγες ώρες. Ή μήπως φταίει η λακ;».

Αρχικά, η NASA είχε προγραμματίσει να εκτοξεύσει τέσσερις αστροναύτες σε μια δεκαήμερη αποστολή που θα περιέφερε το σκάφος γύρω από τη Σελήνη και θα επέστρεφε στη Γη το νωρίτερο έως τις 6 Φεβρουαρίου. Λόγω των ακραία χαμηλών θερμοκρασιών που έφεραν οι πρόσφατες χειμερινές καταιγίδες, η ημερομηνία αυτή μετατέθηκε για τις 8 Φεβρουαρίου, πριν προκύψει τη Δευτέρα διαρροή καυσίμου κατά τη διάρκεια δοκιμών.

Σε ανακοίνωσή της, η NASA ανέφερε: «Οι μηχανικοί πραγματοποίησαν μια πρώτη εκτέλεση των διαδικασιών τελικής αντίστροφης μέτρησης κατά τη διάρκεια της δοκιμής, ωστόσο, η αντίστροφη μέτρηση σταμάτησε στα πέντε λεπτά λόγω αύξησης του ρυθμού διαρροής υγρού υδρογόνου». Η δοκιμή φόρτωσης καυσίμων αποτελούσε μέρος αυτού που η διαστημική υπηρεσία αποκαλεί «wet dress rehearsal», κατά την οποία ο πύραυλος Άρτεμις II φορτώνεται με περισσότερα από 700.000 γαλόνια υπερψυχρού υγρού υδρογόνου και οξυγόνου, τα οποία λειτουργούν ως προωθητικά καύσιμα για την εκτόξευση.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο παράθυρο εκτόξευσης της NASA, η αποστολή Άρτεμις II αναμένεται πλέον να επιχειρήσει εκτόξευση στις 6, 7, 8, 9 ή 11 Μαρτίου. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί και δεύτερο σύνολο ημερομηνιών κατά την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, σε περίπτωση που προκύψουν νέα προβλήματα και καθυστερήσει εκ νέου η αποστολή του Μαρτίου.