Σε μια νέα εμπορική συμφωνία φαίνεται πως κατέληξαν η Ινδία και οι ΗΠΑ μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, όπως γνωστοποίησαν τη Δευτέρα με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πρώτος τη συμφωνία μέσω του Truth Social, παραθέτοντας μια σειρά όρων, μεταξύ των οποίων ότι η Ινδία συμφώνησε «να σταματήσει την αγορά ρωσικού πετρελαίου και να αγοράζει πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, από τη Βενεζουέλα».

Οι συνεχείς αγορές ρωσικού αργού από την Ινδία μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία αποτελούσαν, σύμφωνα με τον συντάκτη του περιοδικού Foreign Policy, Ρίσι Ιγιένγκαρ, σημείο τριβής για την Ουάσιγκτον και προσωπικά για τον Τραμπ, ο οποίος είχε επιβάλει πρόσθετους δασμούς 25% στα ινδικά προϊόντα ως αντίποινα. Υπό την πίεση του Λευκού Οίκου τους τελευταίους μήνες, το Νέο Δελχί είχε ήδη αρχίσει να περιορίζει τις εισαγωγές από τη Ρωσία.

Η προτροπή του Τραμπ προς την Ινδία να στραφεί στη Βενεζουέλα αντανακλά, σύμφωνα με τον Ιγιένγκαρ, την επιθυμία του να ελέγξει την πετρελαϊκή αγορά της χώρας -μετά την εντολή του για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο- αλλά και να διασφαλίσει ότι οι διεθνείς τιμές του αργού θα παραμείνουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Μόντι συμφώνησε στη στρατηγική «BUY AMERICAN», δεσμευόμενος για επενδύσεις άνω των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικούς κλάδους όπως η γεωργία, η τεχνολογία και η ενέργεια, αν και δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ως αντάλλαγμα, ο Τραμπ έγραψε ότι οι δασμοί για τα ινδικά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ θα μειωθούν στο 18%.

Λιγότερο σαφής παραμένει, σύμφωνα με τον Ιγιένγκαρ, ο ισχυρισμός του Τραμπ ότι η Ινδία θα προχωρήσει σε «μηδενισμό των δασμών και των μη δασμολογικών εμποδίων» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο παρελθόν, ο Τραμπ είχε επικρίνει έντονα τις προστατευτικές πολιτικές της Ινδίας, η οποία ιστορικά εμφανίζεται διστακτική στο να ανοίξει την αγορά της σε ευαίσθητους τομείς, όπως ο αγροτικός.

Ο Ιγιένγκαρ αναφέρει πως η ανάρτηση του Μόντι στο X ήταν πιο συγκρατημένη. Ο Ινδός ηγέτης αναφέρθηκε μόνο στη μείωση των δασμών στο 18% και χαιρέτισε τις «τεράστιες προοπτικές για μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία», χωρίς να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.

Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement.



When two large economies and the… — Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026

Η ινδική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τους όρους της συμφωνίας και τις δασμολογικές παραχωρήσεις του Νέου Δελχί.

Η κυβέρνηση Μόντι έχει συνάψει σειρά εμπορικών συμφωνιών με τη Δύση τους τελευταίους μήνες, ξεκινώντας με τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο Ιούλιο. Ακολούθησε παρόμοιο σύμφωνο με τη Νέα Ζηλανδία τον Δεκέμβριο, καθώς και την πρόσφατη ιστορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση για σχεδόν δύο δεκαετίες.