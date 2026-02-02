Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα μειώσει τον επιπλέον δασμό 25% που επιβάλλει στα ινδικά προϊόντα σε 18%, μετά την απόφαση του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι να σταματήσει την αγορά ρωσικού αργού πετρελαίου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την απόφαση τη Δευτέρα μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Μόντι, αναφέροντας ότι η Ινδία συμφώνησε επίσης να «προχωρήσει στη μείωση των δασμών και των μη δασμολογικών φραγμών έναντι των ΗΠΑ στο μηδέν», καθώς και να αγοράσει «πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε προϊόντα ενέργειας, τεχνολογίας, γεωργίας, άνθρακα και πολλά άλλα προϊόντα των ΗΠΑ».

«Από φιλία και σεβασμό προς τον πρωθυπουργό Μόντι και, σύμφωνα με το αίτημά του, με άμεση ισχύ, συμφωνήσαμε σε μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας», έγραψε ο Τραμπ. «Η εκπληκτική σχέση μας με την Ινδία θα γίνει ακόμη ισχυρότερη στο μέλλον».