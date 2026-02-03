Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει μασκοφόρους ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης (ICE) να καταδιώκουν έναν πιστό κατά τη διάρκεια φιλανθρωπικού συσσιτίου σε εκκλησία του Λος Άντζελες, δέκα χρόνια μετά την πρώτη του απέλαση.

Όπως αναφέρει η New York Post, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι πράκτορες εισέβαλαν στο πάρκινγκ της North Hills United Methodist Church Hispanic Mission την Πέμπτη, με στόχο να συλλάβουν τον πωλητή τάκος, Κάρλος Τσάβες-Γκουσμάν.

Video shows ICE agents chase down illegal immigrant at Los Angeles church food drive https://t.co/OLrPiZZLDB pic.twitter.com/YBTOJ2WVnq — New York Post (@nypost) February 3, 2026

Βίντεο από τη χαοτική σκηνή τον δείχνει να φορά ποδιά και να προσπαθεί να διαφύγει τρέχοντας ανάμεσα στα αυτοκίνητα, ενώ ένα παιδί ακούγεται να φωνάζει «τρέξε, τρέξε» ενθαρρύνοντάς τον να ξεφύγει. «Είναι καλός άνθρωπος, γιατί το κάνετε αυτό;», φωνάζει ένας εξαγριωμένος παρευρισκόμενος προς τους πράκτορες. Η εκκλησία κατήγγειλε ότι αιφνιδιάστηκε από την επιχείρηση.

«Με την είσοδό τους έτρεξαν μέσα από τον χώρο στάθμευσης, τη στιγμή που το συσσίτιό μας ήταν σε εξέλιξη», ανέφερε η εκκλησία σε ανακοίνωσή της. «Το συσσίτιο αποτελεί έκφραση της αγάπης του Θεού προς τους πεινασμένους και, ως αποτέλεσμα των παράλογων ενεργειών της ICE, αναγκαστήκαμε να το διακόψουμε».

Ωστόσο, η βοηθός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε ότι ο Τσάβες-Γκουσμάν βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ και είχε ήδη απελαθεί το 2016. «Ο Τσάβες-Γκουσμάν επέλεξε να τραπεί σε φυγή από τις αρχές, πράξη που συνιστά ομοσπονδιακό αδίκημα, οδηγώντας σε καταδίωξη πεζή πριν από τη σύλληψή του», είπε στο CBS News. «Η επιχείρηση αυτή οδήγησε επίσης στη σύλληψη δύο ακόμη ατόμων από το Μεξικό που παραβίασαν τη μεταναστευτική νομοθεσία της χώρας μας».

Σύμφωνα με τον πάστορα, αρκετοί πιστοί αναζήτησαν καταφύγιο μέσα στην εκκλησία. «Νιώθω ότι παραβιάστηκε το ιερό μου δικαίωμα να λατρεύω τον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό, και να τον υπηρετώ», δήλωσε ο πάστορας Έρβιν Αντίν Αγκιλόν σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα. «Μου ραγίζει την καρδιά… αυτός είναι ο χώρος λατρείας μου και είμαι συντετριμμένος».

Η σύζυγος του Τσάβες-Γκουσμάν, Μαριμπέλ Γκονσάλες Γκατίκα, δήλωσε ότι ο σύζυγός της έχει πλέον απελαθεί στο Μεξικό. Το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά, όπως ανέφερε σε έκκληση χρηματοδότησης μέσω GoFundMe.