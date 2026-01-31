Ένα κύμα μαζικών αντιδράσεων σάρωσε τη Μινεάπολη και δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ, με χιλιάδες πολίτες να πλημμυρίζουν τους δρόμους και μαθητές και φοιτητές να προχωρούν σε αποχή, διαμαρτυρόμενοι για την παρουσία ομοσπονδιακών δυνάμεων στη Μινεσότα μετά τον θανάσιμο τραυματισμό δύο Αμερικανών πολιτών. Το αίτημα ήταν σαφές: την άμεση αποχώρηση των ομοσπονδιακών πρακτόρων από την περιοχή.

Η κινητοποίηση πήρε πανεθνικές διαστάσεις, καθώς εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές εγκατέλειψαν τις σχολικές αίθουσες από τη Δυτική μέχρι την Ανατολική Ακτή, σε μια συντονισμένη ημέρα διαμαρτυρίας. Οι εξελίξεις σημειώθηκαν την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ έστελνε αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με το αν προτίθεται να περιορίσει ή όχι τις επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής που διεξάγουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη Μινεάπολη.

Στο πλαίσιο της αυστηρής γραμμής για τη μετανάστευση, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει διατάξει την ανάπτυξη 3.000 ομοσπονδιακών αστυνομικών στη μητροπολιτική περιοχή της Μινεάπολης. Οι πάνοπλες δυνάμεις περιπολούν στους δρόμους της πόλης και αριθμητικά υπερβαίνουν κατά πέντε φορές το μέγεθος της τοπικής αστυνομίας.

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μινεάπολης, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην ανάπτυξη και στις τακτικές της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE. Ανάμεσά τους βρίσκονταν οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένα ζευγάρια αλλά και ακτιβιστές.

Με φούτερ που έγραφαν «No ICE» (όχι ICE) και πλακάτ που ζητούσαν την απομάκρυνση της υπηρεσίας από την πόλη, η Κάτια Κέιγκαν δήλωσε ότι είναι κόρη μεταναστών, οι οποίοι ήρθαν στις ΗΠΑ αναζητώντας ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες ζωής.

«Είμαι εδώ διότι θα αγωνιστώ για το αμερικανικό όνειρο για το οποίο ήρθαν εδώ οι γονείς μου», ανέφερε.

Στο ίδιο πνεύμα, η Κιμ, 65 ετών και καθοδηγήτρια διαλογισμού, η οποία ζήτησε να μη δημοσιοποιηθεί το επώνυμό της, χαρακτήρισε την κατάσταση «πλήρη φασιστική επίθεση της ομοσπονδιακής μας κυβέρνησης στους πολίτες».

Σε γειτονιά της Μινεάπολης, κοντά στα σημεία όπου τραυματίστηκαν θανάσιμα αυτόν τον μήνα από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων ο Άλεξ Πρέτι και η Ρενέ Γκουντ, περίπου 50 εκπαιδευτικοί και μέλη προσωπικού τοπικών σχολείων συμμετείχαν στην πορεία.

Τη στήριξή του στους διαδηλωτές εξέφρασε και ο θρύλος της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν, ο οποίος ερμήνευσε το νέο του τραγούδι «Streets of Minneapolis» σε εκδήλωση μνήμης για τη Γκουντ και τον Πρέτι στο κέντρο της πόλης.

Οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν πολύ πέρα από τα σύνορα της Μινεσότα, με τους διοργανωτές να κάνουν λόγο για 250 προγραμματισμένες διαδηλώσεις σε 46 πολιτείες. Μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Ουάσινγκτον συμμετείχαν στις δράσεις, υπό το σύνθημα «Όχι δουλειά. Όχι σχολείο. Όχι ψώνια. Σταματήστε τη χρηματοδότηση της ICE».

Ύστερα από εβδομάδες κατά τις οποίες κυκλοφόρησαν ευρέως βίντεο που απεικονίζουν βίαιες πρακτικές από βαριά οπλισμένους και μασκοφόρους πράκτορες στους δρόμους της Μινεάπολης, η αποδοχή της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ από την αμερικανική κοινή γνώμη κατρακύλησε στο χαμηλότερο σημείο της δεύτερης προεδρικής του θητείας, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Μπροστά στην κλιμάκωση των αντιδράσεων, ο αποκαλούμενος «τσάρος» των συνόρων Τομ Χόμαν μετέβη στη Μινεάπολη, δηλώνοντας ότι η ICE θα προχωρήσει σε πιο στοχευμένες επιχειρήσεις, εγκαταλείποντας τις ευρείες δράσεις που οδήγησαν σε συγκρούσεις με διαδηλωτές.

Αμφισβητώντας ωστόσο αν αυτή η αλλαγή αρκεί, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουολς τόνισε ότι απαιτούνται ουσιαστικότερες παρεμβάσεις.

«Ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρώπων της Μινεσότα είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αποσύρει τις δυνάμεις της και να σταματήσει αυτήν την εκστρατεία βαναυσότητας», έγραψε ο Γουολς στην πλατφόρμα X.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι επιθυμεί «μικρή αποκλιμάκωση», ωστόσο όταν ρωτήθηκε την Πέμπτη από δημοσιογράφους αν προτίθεται να υποχωρήσει, απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι καθόλου».

Οι αντιδράσεις επηρέασαν και τη λειτουργία σχολείων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην Ορόρα του Κολοράντο, δημόσια σχολεία παρέμειναν κλειστά λόγω της αναμενόμενης μαζικής αποχής, ενώ στο Τούσον της Αριζόνα τουλάχιστον 20 σχολεία ακύρωσαν τα μαθήματα ενόψει κινητοποιήσεων.

Στο Πανεπιστήμιο DePaul στο Σικάγο, πανό εντός της πανεπιστημιούπολης ανέγραφαν «πανεπιστημιούπολη άσυλο» και «οι φασίστες δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ».

Παράλληλα, μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατέβηκαν στους δρόμους του Λονγκ Μπιτς στην Καλιφόρνια κρατώντας πλακάτ κατά της ICE, ενώ αντίστοιχες πορείες μαθητών πραγματοποιήθηκαν και στο Μπρούκλιν.