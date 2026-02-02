Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, αναγκάστηκε να ζητήσει για ακόμα μία φορά δημόσια συγγνώμη, μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η ίδια αντάλλασσε εγκάρδια και ερωτικά μηνύματα με τον διαβόητο παιδόφιλο Έπσταϊν, ο οποίος καταδικάστηκε για εκτεταμένη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Η 52χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Χάακον, μοναδικού γιου του βασιλιά Χάραλντ Ε΄, κατονομάζεται σε αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το BBC, η Μέτε-Μάριτ φέρεται να διατηρούσε φιλική σχέση με τον Έπσταϊν την περίοδο 2011-2013.

Σε ανταλλαγή email το 2012, ο Έπσταϊν ανέφερε ότι αναζητούσε σύντροφο και εξέφραζε προτίμηση σε Σκανδιναβές γυναίκες, παρά το γεγονός ότι η πριγκίπισσα ήταν ήδη παντρεμένη μία δεκαετία. Εκείνη απάντησε με χιουμοριστικό τόνο, δείχνοντας πως γνώριζε λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής.

Σε άλλο μήνυμα, ο Έπσταϊν της έστειλε επιστημονικό άρθρο, αστειευόμενος ότι ίσως τη στενοχωρήσει, καθώς, όπως έγραψε, εκείνη προτιμά «να ζει σε έναν φανταστικό κόσμο». Η απάντηση της πριγκίπισσας ήταν χαρακτηριστική: «Πάντα με κάνεις να χαμογελώ. Μου γαργαλάς το μυαλό». Τα ανάκτορα υπογράμμισαν ότι καμία από τις επιστολές που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν συνδέει τη Μέτε-Μάριτ με το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων του Έπσταϊν και ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό του νησί. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια εξέδωσε νέα δήλωση μεταμέλειας στο νορβηγικό δίκτυο NRK.

«Το μετανιώνω βαθιά και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Έδειξα κακή κρίση και ντρέπομαι που είχα οποιαδήποτε επαφή μαζί του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έλεγξε επαρκώς το παρελθόν του.

Η βασιλική οικογένεια βρίσκεται ήδη υπό πίεση, καθώς ο γιος της Μέτε-Μάριτ από προηγούμενη σχέση, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, αντιμετωπίζει δεκάδες σοβαρές κατηγορίες σε μία από τις μεγαλύτερες δίκες που έχουν απασχολήσει ποτέ τη Νορβηγία.

Η πριγκίπισσα, η οποία απέχει από τα δημόσια καθήκοντα λόγω ανίατης πνευμονικής νόσου, παραμένει αμφιλεγόμενη φιγούρα από τον γάμο της το 2001, με τη νέα αποκάλυψη να προσθέτει ακόμα ένα πλήγμα στην εικόνα της μοναρχίας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.