Ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών προσγειώθηκε σε αμερικανική αεροπορική βάση στη Βρετανία, την ώρα που οι εντάσεις με το ιρανικό καθεστώς συνεχίζουν να κλιμακώνονται. Πρόκειται για το USAF WC-135R Constant Phoenix, γνωστό ως «nuke sniffer», το οποίο χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ραδιενεργών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή λίγες ημέρες πριν από τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ το περασμένο έτος.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη βάση RAF Mildenhall στο Σάφολκ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ο λόγος της τελευταίας του αποστολής. Πηγές του τομέα της άμυνας ανέφεραν στην εφημερίδα The Telegraph ότι η παρουσία του δεν υποδηλώνει άμεση στρατιωτική δράση, την ώρα που η φημολογία εντείνεται πως η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο πλήγματος κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει ότι μια «τεράστια αρμάδα» έχει αποσταλεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο ενίσχυσης των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Στις πιο πρόσφατες δηλώσεις του, κατά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της συζύγου του Μελάνια Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το ιρανικό καθεστώς πρέπει να κάνει «δύο πράγματα» για να αποφύγει τη στρατιωτική δράση, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά της θρησκευτικής ηγεσίας και τη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών.

«Πρώτον, κανένα πυρηνικό. Και δεύτερον, να σταματήσουν να σκοτώνουν διαδηλωτές», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «τους σκοτώνουν κατά χιλιάδες». Όπως σημείωσε, «έχουμε πολλά πολύ μεγάλα, πολύ ισχυρά πλοία που πλέουν προς το Ιράν αυτή τη στιγμή και θα ήταν υπέροχο αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε».

Την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε επίσης το καθεστώς της Τεχεράνης ότι πρέπει να «καθίσει στο τραπέζι» για μια «δίκαιη και ισότιμη συμφωνία», που θα περιλαμβάνει την εγκατάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος, διαφορετικά «η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη». Ο στόλος, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, είναι μεγαλύτερος από εκείνον που είχε συγκροτηθεί για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, όπως ανέφερε ο ίδιος στην πλατφόρμα Truth Social.

Από την πλευρά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες «με το δάχτυλο στη σκανδάλη» να «απαντήσουν άμεσα και δυναμικά» σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια.

Την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσθεσε τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στον κατάλογο των χαρακτηρισμένων οργανώσεων, ως απάντηση στη φονική καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τις τελευταίες εβδομάδες. Η σκιώδης υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ χαρακτήρισε τη βαρβαρότητα του ιρανικού καθεστώτος «προσβολή για την ανθρωπότητα» και επανέλαβε τις εκκλήσεις για απαγόρευση από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ ρωτήθηκε για την κατάσταση στο Ιράν. Όπως δήλωσε, «το μεγάλο ζήτημα, η μεγάλη πρόκληση εδώ, είναι να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα και όλοι συμφωνούμε απολύτως σε αυτό, και συνεργαζόμαστε με τους συμμάχους προς αυτή την κατεύθυνση, και αυτή είναι η κεντρική εστίαση της δουλειάς που κάνω με τους συμμάχους μας». Ερωτηθείς αν οι ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ ήταν σωστές, απάντησε ότι «όλοι συμφωνούμε πως η διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα είναι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα».

Την ίδια ώρα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι ιρανικές αρχές απαντούν στις διαδηλώσεις σε πόλεις σε όλη τη χώρα με βίαιη καταστολή. Ο ακριβής αριθμός των νεκρών και τραυματιών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, λόγω του συνεχιζόμενου μπλακάουτ στο διαδίκτυο στο Ιράν. Η αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists in Iran, γνωστή και από το πρακτορείο ειδήσεων με τα αρχικά HRANA, εκτιμά ότι οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι ανέρχονται σε 6.126, εκ των οποίων οι 5.777 ήταν διαδηλωτές.