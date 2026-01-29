Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να προσθέσουν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων της Ένωσης, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλλας, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ μόλις έλαβαν την αποφασιστική απόφαση να χαρακτηρίσουν το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ως τρομοκρατική οργάνωση. Κάθε καθεστώς που σκοτώνει χιλιάδες από τους δικούς του πολίτες εργάζεται για την ίδια του την καταστροφή», δήλωσε η Κάλλας.