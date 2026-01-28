Ανησυχία προκαλεί η απότομη αύξηση των κρουσμάτων νοροϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία επιτήρησης της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Health Security Agency-UKHSA).

Κατά τη διάρκεια του δεκαπενθήμερου από τις 5 έως τις 18 Ιανουαρίου 2026, τα επιβεβαιωμένα εργαστηριακά περιστατικά νοροϊού αυξήθηκαν κατά 61,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, σηματοδοτώντας μια έντονη έξαρση της γαστρεντερίτιδας που προκαλεί ο ιδιαίτερα μεταδοτικός αυτός ιός.

Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος), συνοψίζουν τα σημαντικότερα στοιχεία και αναφέρουν ότι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός πως η αύξηση αυτή αφορά κυρίως άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, μια ηλικιακή ομάδα που θεωρείται πιο ευάλωτη λόγω πιθανών υποκείμενων νοσημάτων και μειωμένης ανοσολογικής απόκρισης. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι μεγαλύτεροι ενήλικες πλήττονται δυσανάλογα από το πρόσφατο κύμα νοροϊού, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για αυξημένα μέτρα πρόληψης, ιδίως σε χώρους φροντίδας και νοσηλείας.

Κατά τις εβδομάδες 2 και 3 του 2026, τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά νοροϊού ήταν περίπου 60% υψηλότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε εποχών για το ίδιο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση και στις επιδημικές εξάρσεις εντός νοσοκομείων. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των νοσοκομειακών επιδημιών νοροϊού που έχουν καταγραφεί από την αρχή της περιόδου 2025/2026 παραμένει συνολικά 41,9% χαμηλότερος από τον μέσο όρο των προηγούμενων πέντε ετών.

Από την ανάλυση των δειγμάτων που έχουν χαρακτηριστεί μέχρι στιγμής για την τρέχουσα περίοδο προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα, ποσοστό 84,6%, ανήκει στον νοροϊό γενότυπου GII. Ο πιο συχνός επιμέρους γονότυπος είναι ο GII.4, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 33,1% των περιπτώσεων, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η συγκατοίκηση και του γονότυπου GII.17, γεγονός που καταδεικνύει τη γενετική ποικιλομορφία του ιού που κυκλοφορεί στον πληθυσμό.

Η UKHSA υπενθυμίζει τις βασικές οδηγίες δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης του νοροϊού. Όσοι εμφανίζουν συμπτώματα όπως διάρροια και εμετούς θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι και να μην επιστρέφουν στην εργασία, στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό πριν περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες από την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων. Κατά το ίδιο διάστημα, συνιστάται η αποφυγή προετοιμασίας τροφίμων, καθώς ο ιός μπορεί να μεταδοθεί εύκολα μέσω μολυσμένων χεριών και επιφανειών.

Επιπλέον, τα άτομα με συμπτώματα καλούνται να αποφεύγουν τις επισκέψεις σε νοσοκομεία και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, προκειμένου να προστατευθούν οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί. Τα συνηθέστερα συμπτώματα του νοροϊού περιλαμβάνουν ναυτία, εμετούς και διάρροια, ωστόσο μπορεί επίσης να εμφανιστούν πυρετός, κοιλιακό άλγος και μυαλγίες.

Σε αντίθεση με την ανοδική πορεία του νοροϊού, η δραστηριότητα των αναπνευστικών ιών στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να παρουσιάζει πτωτική τάση. Κατά την εβδομάδα 3 του 2026, δηλαδή το διάστημα 12–18 Ιανουαρίου, η δραστηριότητα της γρίπης μειώθηκε περαιτέρω και πλέον κυκλοφορεί σε χαμηλά επίπεδα. Το ποσοστό θετικότητας μειώθηκε στο 10,5% από 11,8% την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι νοσηλείες λόγω γρίπης μειώθηκαν σε 4,85 ανά 100.000 πληθυσμού, σε σύγκριση με 6,03 ανά 100.000 την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Αντίστοιχα, μικρή μείωση καταγράφηκε και στη δραστηριότητα του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), με το ποσοστό θετικότητας να υποχωρεί στο 6,4% από 7%. Οι εβδομαδιαίες εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω RSV μειώθηκαν σε 2,53 ανά 100.000 πληθυσμού από 3,21, ενώ και οι επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών για οξεία βρογχιολίτιδα παρουσίασαν πτώση. Παρ’ όλα αυτά, τα επίπεδα του RSV στους ηλικιωμένους παραμένουν σταθερά εδώ και αρκετές εβδομάδες, παρά τη συνολική καθοδική τάση.

Παρότι οι δείκτες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, η περίοδος της γρίπης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τη συνέχιση των προληπτικών μέτρων, ιδίως γύρω από άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ενώ η σταθερή παρουσία του RSV στους ηλικιωμένους καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την προσέλευση των επιλέξιμων ατόμων για εμβολιασμό.

Όσον αφορά την COVID-19, η δραστηριότητα παρέμεινε σταθερή σε βασικά επίπεδα. Κατά την εβδομάδα 3, το ποσοστό θετικότητας παρουσίασε μικρή αύξηση, φτάνοντας το 1,8% από 1,7%, ενώ οι νοσηλείες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στα 0,88 ανά 100.000 πληθυσμού. Οι εισαγωγές σε μονάδες εντατικής θεραπείας συνέχισαν να είναι πολύ χαμηλές, στο 0,02 ανά 100.000.

Τα στοιχεία για την εμβολιαστική κάλυψη έναντι της γρίπης έως τις 18 Ιανουαρίου 2026 δείχνουν ότι το 74,3% των ατόμων άνω των 65 ετών έχει εμβολιαστεί. Στα άτομα κάτω των 65 ετών με χρόνια νοσήματα, η κάλυψη ανέρχεται στο 40,4%, ενώ στις εγκύους στο 38,4%. Στα παιδιά, τα ποσοστά εμβολιασμού διαμορφώνονται στο 43,2% για τα δίχρονα και στο 44,4% για τα τρίχρονα.

Τέλος, η δραστηριότητα του ροταϊού κατά τις εβδομάδες 2 και 3 του 2026 ήταν ελαφρώς χαμηλότερη, κατά 0,8%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε περιόδων για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η UKHSA επισημαίνει ότι οι αναπνευστικοί ιοί παραμένουν απρόβλεπτοι και καλεί το κοινό να συνεχίσει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα, όπως ο εμβολιασμός όσων πληρούν τα κριτήρια, ο καλός αερισμός των εσωτερικών χώρων, η παραμονή στο σπίτι όταν υπάρχουν συμπτώματα όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και η χρήση μάσκας κατά την επίσκεψη σε ευάλωτα άτομα όταν υπάρχουν συμπτώματα ασθένειας.