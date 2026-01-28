Άνδρας τραυματίστηκε από πυρά της αμερικανικής αστυνομίας συνόρων (CBP) στην Αριζόνα, πολιτεία που γειτονεύει με το Μεξικό, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη.

Το επεισόδιο καταγράφεται καθώς επικρατεί ατμόσφαιρα έντασης στις ΗΠΑ, εξαιτίας των αντιμεταναστευτικών εφόδων κατά διαταγή της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες χαρακτηρίζονται βάρβαρες κι οδήγησαν στους θανάτους διαδηλωτών από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Σύμφωνα με τον τοπικό σερίφη Κρις Νάνος, 34χρονος άνδρας, ο Πάτρικ Γκάρι Σλέιγκελ, τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυρών με πράκτορες της CBP περίπου 16 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Μεξικό.

«Η κατάστασή του είναι σοβαρή αλλά σταθερή», πρόσθεσε ο σερίφης Νάνος, διευκρινίζοντας πως τον άνδρα βάραιναν υποψίες πως ήταν διακινητής μεταναστών.

Ο Άλεξ Πρέτι, νοσοκόμος 37 ετών, σκοτώθηκε από σφαίρες πρακτόρων της CBP το Σάββατο στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης εναντίον των επιχειρήσεων για τη σύλληψη μεταναστών. Ο θάνατός του ακολούθησε αυτόν πριν από δυο εβδομάδες και κάτι της Ρενέ Γκουντ, συνομήλικής του, από σφαίρες πράκτορα της ICE στην ίδια πόλη την 7η Ιανουαρίου.

Οι δυο θάνατοι Αμερικανών προκάλεσαν κύμα αγανάκτησης στη χώρα.