Σε ένα από τα πιο θεαματικά εναέρια ακροβατικά που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πέντε επίλεκτοι αλεξιπτωτιστές με στολή πτήσης (wingsuit) εκτέλεσαν μια πτήση ακριβείας γύρω από το «Ciel Dubai Marina», το ψηλότερο ξενοδοχείο στον κόσμο.

Ο επικεφαλής αλεξιπτωτιστής πέρασε μέσα από ένα στενό αρχιτεκτονικό άνοιγμα, γνωστό ως «τρύπα της βελόνας», αναπτύσσοντας ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας διατηρούσαν σχηματισμό μεγάλης ακρίβειας, αφήνοντας πίσω τους ένα εντυπωσιακό, πολύχρωμο ίχνος πάνω από τον ορίζοντα της «Dubai Marina».

Το ακροβατικό υψηλής αδρεναλίνης συνέπεσε με τα επίσημα εγκαίνια του «Ciel Dubai Marina» την Πέμπτη. Σε συνεργασία με την XDubai και το Τμήμα Οικονομίας και Τουρισμού του Ντουμπάι (Dubai Department of Economy and Tourism-DET), το θέαμα μετέτρεψε τον ουρανό σε μια επίδειξη ακρίβειας, δεξιοτεχνίας και τόλμης, σύμφωνα με το gulfnews.com.

Η εντυπωσιακή διέλευση του επικεφαλής αθλητή αποτέλεσε το κεντρικό σημείο του σχηματισμού, ενώ τα συντονισμένα χρωματικά εφέ της ομάδας έκαναν το θέαμα εντυπωσιακό. Ένα ειδικά διαμορφωμένο drone κατέγραψε απίθανα κινηματογραφικά πλάνα, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική οπτική της πτήσης.