Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε πώς προκλήθηκε ο έντονος μοβ μώλωπας στο αριστερό του χέρι, ο οποίος έγινε αντικείμενο σχολιασμού, ενώ παράλληλα άφησε αιχμές για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ακόμα και «τέταρτη θητεία» στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, κατά τη διάρκεια πτήσης προς την Ουάσινγκτον την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Board of Peace στο Νταβός της Ελβετίας. Όπως είπε, «χτύπησα το χέρι μου στο τραπέζι, έβαλα λίγη –πώς τη λένε– κρέμα, αλλά απλώς το χτύπησα», διευκρινίζοντας ότι η κατάστασή του είναι «πολύ καλή».

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε τον εμφανή μώλωπα και στη λήψη ασπιρίνης, την οποία λαμβάνει καθημερινά. «Θα έλεγα να παίρνετε ασπιρίνη, αν σας αρέσει η καρδιά σας, αλλά να μην την παίρνετε αν δεν θέλετε να έχετε λίγους μώλωπες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος παίρνει τη λεγόμενη «μεγάλη ασπιρίνη». Όπως σημείωσε, «όταν παίρνετε τη μεγάλη ασπιρίνη, σας λένε ότι θα έχετε μώλωπες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι γιατροί του του έχουν πει πως δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνει την ασπιρίνη, καθώς είναι «πολύ υγιής». Τόνισε ότι πρόκειται για μία από τις παρενέργειες της ασπιρίνης, γεγονός που, όπως είπε, γνωρίζει.

Παρά τα σχόλια για την υγεία του, ο πρόεδρος εμφανίστηκε αμέριμνος και προχώρησε σε δηλώσεις που προκάλεσαν εντύπωση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και «τέταρτης θητείας». Σε ανάρτησή του στο Truth Social, έγραψε με κεφαλαία γράμματα ότι καταγράφονται «ρεκόρ παντού» και αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να επιχειρήσει μία τέταρτη προεδρική θητεία, επαινώντας την πορεία της δεύτερης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη αφήσει υπαινιγμούς για πιθανή υποψηφιότητα το 2028, που θα αντιστοιχούσε σε τρίτη θητεία στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών περιορίζει τους προέδρους σε δύο τετραετείς θητείες.

Ο μώλωπας παρατηρήθηκε στο αριστερό χέρι του προέδρου, το οποίο δεν είναι εκείνο που συνήθως καλύπτεται με μακιγιάζ για να αποκρύπτονται αποχρωματισμοί. Σύμφωνα με φωτογραφίες από την εκδήλωση, ο μώλωπας δεν ήταν ορατός στην αρχή, αλλά εμφανίστηκε αργότερα.

Σε παλαιότερη δήλωσή του στη Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει ότι μελανιάζει εύκολα, καθώς λαμβάνει υψηλότερη από τη συνιστώμενη δόση ασπιρίνης, παρά τις οδηγίες των γιατρών, προκειμένου να διατηρεί το αίμα του αραιό. Παράλληλα, έχει διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, κατάσταση που επίσης αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης μωλώπων.

Η συγκεκριμένη διάγνωση είχε προκαλέσει πρήξιμο στα κάτω άκρα και στους αστραγάλους του, οδηγώντας τον να φορέσει για σύντομο χρονικό διάστημα κάλτσες συμπίεσης, τις οποίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σταμάτησε να χρησιμοποιεί, επειδή δεν του άρεσαν.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι λαμβάνει μεγαλύτερη δόση ασπιρίνης από εκείνη που του συστήνουν οι γιατροί επειδή είναι «λίγο προληπτικός». Όπως ανέφερε, του έχουν πει ότι η ασπιρίνη βοηθά στην αραίωση του αίματος και δεν θέλει «παχύ αίμα να περνά από την καρδιά του», αλλά «ωραίο, λεπτό αίμα», αναρωτώμενος αν αυτό «βγάζει νόημα».

Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, λαμβάνει 325 χιλιοστόγραμμα ασπιρίνης ημερησίως εδώ και 25 χρόνια, παρά το γεγονός ότι οι γιατροί του τον έχουν ενθαρρύνει να μειώσει τη δοσολογία. Σύμφωνα με την Mayo Clinic, η χαμηλή δόση ασπιρίνης ανέρχεται συνήθως στα 81 χιλιοστόγραμμα.

Η λήψη υψηλότερων δόσεων ασπιρίνης μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη σοβαρότητα των παρενεργειών, συμπεριλαμβανομένων και σοβαρών αιμορραγιών στο στομάχι, στο έντερο ή στον εγκέφαλο, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς. Παράλληλα, το αραιωμένο αίμα εμποδίζει τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων, καθυστερώντας τη διακοπή της αιμορραγίας από σπασμένα τριχοειδή αγγεία και οδηγώντας σε πιο έντονους και εκτεταμένους μώλωπες.

Τέλος, το δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ έχει συχνά καταγραφεί με εμφανή ποσότητα καλυπτικού μακιγιάζ, το οποίο, όπως έχει επιβεβαιώσει η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, χρησιμοποιείται για την απόκρυψη μωλώπων. Σύμφωνα με την ίδια, οι συγκεκριμένοι μώλωπες προκύπτουν από τις συχνές χειραψίες του προέδρου.