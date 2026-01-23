Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες, Πέμπτη, 22/1 πως αποφάσισε να αποσύρει την πρόσκληση την οποία είχε απευθύνει στον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνι, να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα επιστολή ειδοποίηση για την απόσυρση από μέρους του Συμβουλίου Ειρήνης της πρόσκλησής του προς εσάς να ενταχθείτε σε αυτό που θα είναι το πιο περίβλεπτο Συμβούλιο Ηγετών που υπήρξε ποτέ», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Νωρίτερα χθες, ο κ. Κάρνι δήλωσε, απαντώντας σε δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ότι ο Καναδάς «δεν υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ».