Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Σαμ Άλτμαν και τον Έλον Μασκ αναζωπυρώθηκε, με τους δύο ισχυρούς παράγοντες της τεχνολογίας να ανταλλάσσουν σκληρές αιχμές μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα X.

Η τελευταία κλιμάκωση φαίνεται να ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Τρίτης, όταν ο Έλον Μασκ ανάρτησε τη φράση «Μην αφήνετε τους αγαπημένους σας να χρησιμοποιούν το ChatGPT», απαντώντας σε δημοσίευση που ανέφερε ότι η χρήση του chatbot της OpenAI έχει συνδεθεί με τον θάνατο εννέα παιδιών και ενηλίκων από το 2022, όταν και κυκλοφόρησε.

Ο Σαμ Άλτμαν απάντησε άμεσα, υπερασπιζόμενος το OpenAI και το ChatGPT, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των χρηστών. Όπως ανέφερε, «είναι πραγματικά δύσκολο, πρέπει να προστατεύουμε τους ευάλωτους χρήστες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι μηχανισμοί ασφαλείας μας επιτρέπουν σε όλους να επωφελούνται από τα εργαλεία μας».

Στη συνέχεια, ο Άλτμαν εξαπέλυσε επίθεση κατά της τεχνολογίας Autopilot της Tesla, χαρακτηρίζοντάς την μη ασφαλή. Όπως έγραψε, είχε επιβιβαστεί μόνο μία φορά σε αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε το σύστημα, σημειώνοντας ότι η πρώτη του σκέψη ήταν πως επρόκειτο για κάτι «μακριά από το να είναι ασφαλές για να έχει κυκλοφορήσει». Πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα ξεκινούσε καν να σχολιάζει τις αποφάσεις γύρω από το Grok.

Σε νέα ανάρτησή του, ο Άλτμαν ανέφερε χαρακτηριστικά προς τον Μασκ: «Πηγαίνεις το “κάθε κατηγορία είναι και ομολογία” πολύ μακριά».

Όπως αναφέρει το businessinsider σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν κατατεθεί τουλάχιστον οκτώ αγωγές για άδικο θάνατο κατά της OpenAI, στις οποίες υποστηρίζεται ότι η χρήση του ChatGPT συνέβαλε στην επιδείνωση ψυχικών παθήσεων, οδηγώντας σε περιπτώσεις αυτοκτονίας και ανθρωποκτονίας, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και νεαρών ενηλίκων.

Παράλληλα, ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης της Tesla έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πολλών αγωγών για άδικο θάνατο. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται υπόθεση τροχαίου δυστυχήματος το 2019 στη Φλόριντα, στο οποίο έχασε τη ζωή της μια 22χρονη γυναίκα. Ένορκοι έκριναν την Tesla κατά 33% υπεύθυνη για το δυστύχημα και επιδίκασαν συνολικές αποζημιώσεις ύψους 329 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως είχε αναφέρει παλαιότερα το Business Insider.

Εκπρόσωποι τόσο του Έλον Μασκ όσο και του Σαμ Άλτμαν δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η δημόσια αυτή διαμάχη εκτυλίσσεται ενώ οι δύο άνδρες βρίσκονται στο επίκεντρο μακροχρόνιας νομικής αντιπαράθεσης σχετικά με το καθεστώς της OpenAI ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Ο Έλον Μασκ έχει καταθέσει αγωγή κατά του Σαμ Άλτμαν και άλλων στελεχών της OpenAI, υποστηρίζοντας ότι παραπλανήθηκε όταν η εταιρεία αποφάσισε να ακολουθήσει κερδοσκοπική πορεία, απομακρυνόμενη από την αρχική μη κερδοσκοπική της αποστολή.

Ο ίδιος ο Μασκ έχει δηλώσει ότι δώρισε 38 εκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, όταν αυτή ιδρύθηκε αρχικά ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός.