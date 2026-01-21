Ύστερα από μήνες καθυστερήσεων, εγκρίθηκε τελικά χθες η αίτηση της Κίνας για την κατασκευή νέας πρεσβείας στον χώρο του πρώην Βασιλικού Νομισματοκοπείου, απέναντι από τον Πύργο του Λονδίνου. Η απόφαση περιλαμβάνεται σε έγγραφο 240 σελίδων, το οποίο ξεκινά με την αξιολόγηση του υπουργού Στέγασης, Στιβ Ριντ, για καθεμία από τις βασικές ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί, καθώς και τους λόγους για τους οποίους αυτές απορρίφθηκαν.

Το έγγραφο αναλύει βήμα προς βήμα πώς η κυβέρνηση των Εργατικών απέρριψε όλες τις ανησυχίες που εκφράστηκαν αναφορικά με το έργο.

Σε ό,τι αφορά το ιστορικό της Κίνας, το έγγραφο παραδέχεται ότι οι αντίπαλοι του σχεδίου είχαν εγείρει ανησυχίες σχετικά με «καταγγελίες πολιτικής παρέμβασης και την ταυτότητα των προτεινόμενων ενοίκων». Ωστόσο, ο Στιβ Ριντ επισημαίνει ότι «ηθικές ή παρόμοιες αντιρρήσεις σχετικά με την παροχή πρεσβείας σε συγκεκριμένη χώρα» δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση πολεοδομικών αιτήσεων, ενώ ούτε «ηθικά, δεοντολογικά ή πολιτιστικά ζητήματα» μπορούν να ληφθούν υπόψη. Παράλληλα, σημειώνει ότι γενικές ανησυχίες εθνικής ασφάλειας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω του πολεοδομικού συστήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα λεγόμενα «μυστικά σχέδια» του κτιρίου. Πέρυσι, η Κίνα είχε κληθεί να καταθέσει πλήρη αρχιτεκτονικά σχέδια για όλους τους χώρους, αφού από τα 52 σχέδια που είχαν αρχικά υποβληθεί, αρκετά παρουσίαζαν τμήματα με καλυμμένες περιοχές, γεγονός που προκάλεσε φόβους για τον πραγματικό σκοπό ορισμένων δωματίων. Εννέα από τα σχέδια επανυποβλήθηκαν χωρίς αλλαγές, με το Πεκίνο να υποστηρίζει ότι ήταν «άσχετο» με τη διαδικασία έγκρισης να αποκαλυφθεί η χρήση των μικρότερων χώρων. Ο Στιβ Ριντ παραδέχθηκε ότι, εάν ορισμένα δωμάτια χρησιμοποιηθούν για διανυκτέρευση, αυτό θα μπορούσε να έχει «ουσιωδώς επιβλαβείς επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την ποιότητα διαβίωσης, την προσβασιμότητα και την πυρασφάλεια». Κατέληξε, ωστόσο, ότι πέραν αυτού, καμία «νόμιμη χρήση πρεσβείας των μη προσδιορισμένων χώρων» δεν θα προκαλούσε ουσιώδεις αρνητικές πολεοδομικές επιπτώσεις.

Σχετικά με τους πολεοδομικούς κανόνες της πρωτεύουσας, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι «αυστηρά μιλώντας» η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν συμμορφώνεται με μέρος του Σχεδίου του Λονδίνου, το οποίο ρυθμίζει την επέκταση στην πόλη, καθώς το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν θεωρείται κατάλληλο για ψηλό κτίριο. Παρ’ όλα αυτά, έκρινε ότι συνολικά η απόκλιση αυτή δεν είναι καθοριστικής σημασίας.

Έντονες ανησυχίες εκφράστηκαν και για τον κίνδυνο μεγάλων δημόσιων διαδηλώσεων έξω από την πρεσβεία, σύμφωνα με την Daily Mail. Ο Στιβ Ριντ συμφώνησε ότι η περιοχή βρίσκεται σε «ιδιαίτερα πολυσύχναστο τμήμα του στρατηγικού οδικού δικτύου» και ότι διαδηλώσεις που θα επεκτείνονταν στους δρόμους θα μπορούσαν να προκαλέσουν «σημαντική αναστάτωση». Ωστόσο, κατέληξε ότι «γενικά αναμένεται από το κοινό να ανέχεται έναν βαθμό διατάραξης από νόμιμες διαμαρτυρίες».

Ανησυχίες εκφράστηκαν επίσης από κατοίκους της περιοχής για το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων. Ο υπουργός χαρακτήρισε το ζήτημα «κάπως ακαδημαϊκό», υποστηρίζοντας ότι, δεδομένης της πανεθνικής απειλής, «μια επίθεση κάπου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιθανή».

Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ο Στιβ Ριντ εξέτασε τους «πιθανούς κινδύνους ευαισθησίας και ασφάλειας» για τα καλώδια τηλεπικοινωνιών που συνδέονται με το κοντινό Τηλεφωνικό Κέντρο του Γουάπινγκ, έπειτα από φόβους ότι οικονομικά δεδομένα που μεταδίδονται προς τράπεζες στο Σίτι του Λονδίνου θα μπορούσαν να υποκλαπούν. Δήλωσε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, εφόσον το προσωπικό της πρεσβείας δεν παραβιάζει τον νόμο, ενώ σημείωσε ότι ούτε το υπουργείο Εσωτερικών, ούτε το υπουργείο Εξωτερικών, τα οποία είναι αρμόδια για τη MI5 και τη MI6, «αντέδρασαν στην πρόταση λόγω της εγγύτητας των καλωδίων».

Το ζήτημα της δημόσιας ασφάλειας τέθηκε και λόγω του γεγονότος ότι στον ιστορικό χώρο βρίσκεται ένα ερειπωμένο Κιστερκιανό Αβαείο, το οποίο θα είναι προσβάσιμο στο κοινό. Ωστόσο, επειδή θα βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της πρεσβείας, οι επισκέπτες ενδέχεται να υποβάλλονται σε έλεγχο από κινεζική αστυνομία, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα χρειάζονται άδεια για να εισέλθουν. Το έγγραφο αναφέρει ότι «ο υπουργός σημειώνει πως η ανάγκη διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας υπηκόων άλλων χωρών σε πρεσβευτικούς χώρους δεν είναι μοναδική σε αυτή την περίπτωση».

Τέλος, αναφορά γίνεται και στις συνθήκες διαβίωσης, καθώς το συγκρότημα θα περιλαμβάνει κατοικίες για το προσωπικό της πρεσβείας. Τα διαμερίσματα ενός και δύο υπνοδωματίων δεν πληρούν τα πρότυπα για φυσικό φως και ηλιοφάνεια. Παρ’ όλα αυτά, ο Στιβ Ριντ έκρινε ότι οι κατοικίες θα εξακολουθούν να είναι «επαρκούς ποιότητας», καθώς θα χρησιμοποιούνται μόνο από «προσωπικό της πρεσβείας για περιορισμένα χρονικά διαστήματα».