Η Κίνα φέρεται να σχεδιάζει την κατασκευή ενός μυστικού υπόγειου δωματίου, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κατασκοπεία εις βάρος του Ηνωμένου Βασιλείου, στον χώρο όπου πρόκειται να ανεγερθεί η αμφιλεγόμενη «σούπερ πρεσβεία» της στο Λονδίνο. Σύμφωνα με μη λογοκριμένα σχέδια που αποκαλύφθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, εμφανίζεται ένας κρυφός χώρος στη βορειοδυτική γωνία του κτιρίου, σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από ένα κρίσιμο δίκτυο καλωδίων που συνδέει ορισμένους από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς τομείς της βρετανικής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρεται, το τριγωνικού σχήματος δωμάτιο φτάνει έως και τα 40 μέτρα σε πλάτος και έχει βάθος 2 έως 3 μέτρα, ενώ περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο συστήματα εξαγωγής αέρα. Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με την εφημερίδα που αποκάλυψε τα σχέδια, υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να φιλοξενεί εξοπλισμό που παράγει θερμότητα, όπως προηγμένους ηλεκτρονικούς υπολογιστές υψηλής τεχνολογίας.

Ο συγκεκριμένος χώρος φέρεται να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου 208 μυστικών δωματίων, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν εμφανίζονται στα δημόσια έγγραφα πολεοδομικού σχεδιασμού, κάτω από τη λεγόμενη «σούπερ πρεσβεία» του Πεκίνου. Το συγκρότημα πρόκειται να ανεγερθεί στον χώρο του Βασιλικού Νομισματοκοπείου, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί η τελική έγκριση από τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ντάουνινγκ Στριτ φέρεται να εισηγήθηκε την έγκριση των σχεδίων πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Κίνα αργότερα μέσα στον μήνα, σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, μετά από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης. Ωστόσο, επικριτές εκφράζουν έντονους φόβους ότι η νέα πρεσβεία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «κέντρο κατασκοπείας», με ανησυχίες ότι η Κίνα ενδέχεται να κάνει παρεμβολές στα καλώδια και να υποκλέπτει κρίσιμες πληροφορίες.

«Kόκκινη σημαία»

Έγγραφα που αποκαλύφθηκαν από την The Telegraph δείχνουν επίσης ότι ο εξωτερικός τοίχος του υπόγειου θαλάμου, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς δίπλα στα καλώδια, προβλέπεται να κατεδαφιστεί και να κατασκευαστεί εκ νέου. Το γεγονός αυτό εντείνει περαιτέρω τους φόβους ότι θα μπορούσε να υπάρξει πρόσβαση στο δίκτυο. Ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας, καθηγητής Άλαν Γούντγουορντ, χαρακτήρισε την εξέλιξη «κόκκινη σημαία», επισημαίνοντας ότι η εγγύτητα των καλωδίων στο κτίριο θα αποτελούσε «τεράστιο πειρασμό» για την Κίνα.

Ήδη από πέρυσι, η Daily Mail είχε αποκαλύψει ότι τα πολεοδομικά έγγραφα για την πρεσβεία περιλάμβαναν αναφορές σε «κατασκοπευτικά μπουντρούμια», δηλαδή δύο συγκροτήματα υπόγειων χώρων και μία σήραγγα, με τη χρήση τους να έχει λογοκριθεί για λόγους ασφαλείας. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν επίσης ότι το προτεινόμενο «κατασκοπευτικό campus» θα παρείχε επιτόπια διαμονή σε περισσότερους από 200 αξιωματικούς πληροφοριών εντός της πρεσβείας.

Η διαμάχη γύρω από τη σχεδιαζόμενη πρεσβεία συνεχίζεται από το 2018, όταν η Κίνα αγόρασε το οικόπεδο των 215.280 τετραγωνικών ποδών έναντι 255 εκατομμυρίων λιρών από το Crown Estate. Από την πρώτη στιγμή εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια, λόγω της εγγύτητας του χώρου με ευαίσθητες υπόγειες υποδομές επικοινωνιών στο χρηματοοικονομικό κέντρο του Λονδίνου.

Τα καλώδια κατά μήκος της οδού Mansell Street, τα οποία ανήκουν σε εταιρείες όπως η BT, η Colt Technologies και η Verizon, μεταφέρουν επικοινωνίες προς και από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο Σίτι του Λονδίνου. Βρίσκονται ανάμεσα σε οικονομικούς κόμβους του Σίτι και του Κανάρι Γουόρφ, καθώς και κοντά σε τρία μεγάλα κέντρα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου.

Ανησυχίες για τις πραγματικές προθέσεις της Κίνας

Παράλληλα, άτομα που έχουν διαφύγει από το κινεζικό καθεστώς στο Χονγκ Κονγκ εκφράζουν φόβους ότι η τεράστια πρεσβεία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον εντοπισμό τους. Αντίγραφα σχεδίων με λογοκριμένους υπόγειους χώρους, που αποκαλύφθηκαν επίσης από τη Mail on Sunday, ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τις πραγματικές προθέσεις της Κίνας όσον αφορά το συγκρότημα.

Η κινεζική πλευρά έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι η πρεσβεία θα μπορούσε να αποτελέσει κόμβο κατασκοπείας, ενώ η BT δήλωσε στην Telegraph ότι διαθέτει «ισχυρά μέτρα ασφαλείας» και συνεργάζεται με την κυβέρνηση για την προστασία των υποδομών της. Την ίδια ώρα, ο σκιώδης υπουργός Δικαιοσύνης, Ρόμπερτ Τζένρικ, χαρακτήρισε τα μη λογοκριμένα σχέδια «σοκαριστικά» σε ανάρτησή του στο X, σημειώνοντας ότι «κανείς που είναι δεσμευμένος στην εθνική μας ασφάλεια δεν θα μπορούσε να τα εγκρίνει».

Η απόφαση για το αν θα εγκριθεί η πρεσβεία επρόκειτο αρχικά να ληφθεί στις 10 Δεκεμβρίου, ωστόσο αναβλήθηκε ώστε ο υπουργός Στέγασης, Στιβ Ριντ, που έχει τον τελικό λόγο σε μείζονες πολεοδομικές υποθέσεις, να εξετάσει περαιτέρω την πρόταση. Η Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι οι «ιδιαίτερες επιπτώσεις στην ασφάλεια» κατέστησαν αναγκαίο περισσότερο χρόνο για την αξιολόγηση της αίτησης, με το Πεκίνο να αντιδρά έντονα, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «εντελώς αδικαιολόγητη» και τους λόγους της «αβάσιμους».

Το ζήτημα προέκυψε εν μέσω εκτιμήσεων ότι η μη έγκριση της νέας πρεσβείας στο Λονδίνο θα μπορούσε να υπονομεύσει τα σχέδια του Κιρ Στάρμερ για την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 29 και 31 Ιανουαρίου. Το υπουργείο Στέγασης, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει όσο η αίτηση βρίσκεται υπό εξέταση, ενώ η Daily Mail ανέφερε ότι έχει επικοινωνήσει με την κινεζική πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο για σχόλιο.