Ο στρατός της Συρίας εισήλθε σήμερα το πρωί στον τεράστιο καταυλισμό αλ Χολ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου ζουν οικογένειες τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους, μετά την αποχώρηση χθες, Τρίτη, των κουρδικών δυνάμεων, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.

Ο ανταποκριτής αυτός είδε μεγάλο αριθμό στρατιωτών να ανοίγουν τη μεταλλική πύλη και να εισέρχονται πεζή στον καταυλισμό, ενώ άλλοι φυλούσαν την είσοδο.

Ο αλ Χολ βρίσκεται σε μια περιοχή της επαρχίας Χασακέ και εκεί ζουν περίπου 24.000 άνθρωποι – ανάμεσά τους 15.000 Σύροι και περίπου 6.300 γυναίκες και παιδιά με καταγωγή από 42 χώρες, μεταξύ των οποίων και δυτικές.

Οι δυνάμεις των Κούρδων ανακοίνωσαν χθες ότι «αναγκάστηκαν να αποσυρθούν» από τον καταυλισμό για να υπερασπιστούν τις περιοχές τους που απειλούνταν από τον συριακό στρατό, λίγο πριν την ανακοίνωση νέας εκεχειρίας μεταξύ των Κούρδων και των συριακών αρχών.

Ο αλ Χολ είναι ο μεγαλύτερος καταυλισμός κρατουμένων που δημιούργησαν οι κουρδικές δυνάμεις – η βασική συνιστώσα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF)— οι οποίοι πολέμησαν κατά του Ισλαμικού Κράτους με τη βοήθεια ενός διεθνούς συνασπισμού. Το ΙΚ ηττήθηκε στη Συρία το 2019.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες ότι είναι «απολύτως έτοιμο να αναλάβει την ευθύνη για τον καταυλισμό αλ Χολ και τις φυλακές» όπου κρατούνται τζιχαντιστές.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, εκτίμησε ότι «η αρχική αποστολή» των Κούρδων μαχητών, δηλαδή η αντιμετώπιση των τζιχαντιστών, έχει ολοκληρωθεί και πλέον οι νέες αρχές της Συρίας είναι σε θέση να ελέγχουν τα κέντρα κράτησης μελών του ΙΚ που διαχειρίζονταν οι κουρδικές δυνάμεις.

Με βάση συμφωνία με τους Κούρδους, ο συριακός στρατός αναπτύχθηκε τη Δευτέρα σε μεγάλες περιοχές της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας, από τις οποίες αποσύρθηκαν οι κουρδικές δυνάμεις.

Η συμφωνία προβλέπει εξάλλου ότι το συριακό κράτος θα είναι «υπεύθυνο» για τους κρατούμενους του ΙΚ και ότι η κουρδική υπηρεσία αρμόδια για το θέμα «θα ενσωματωθεί στους κρατικούς θεσμούς».

Το συριακό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι «λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε συντονισμό με τον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό για τη διατήρηση της ασφάλειας» των κέντρων κράτησης.

Χιλιάδες πρώην τζιχαντιστές, ανάμεσά τους πολλοί αλλοδαποί, κρατούνται σε επτά φυλακές και δεκάδες χιλιάδες μέλη των οικογενειών τους ζουν στους καταυλισμούς αλ Χολ και Ροζ που δημιούργησαν οι κουρδικές δυνάμεις στη βόρεια Συρία.