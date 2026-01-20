Η Ryanair απάντησε στα επικριτικά σχόλια του Έλον Μασκ, επειδή αρνήθηκε να εγκαταστήσει στα αεροπλάνα της δορυφορικό Wi-Fi της Starlink, που ανήκει στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο.

Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρεία έγραψε ότι προσφέρει ειδική έκπτωση σε 100.000 θέσεις, τις οποίες θα διαθέσει για 16,99 ευρώ στον Έλον Μασκ και τους «υπόλοιπους ηλίθιους» της πλατφόρμας Χ.

«Αγοράστε τώρα, πριν σας προλάβει ο Μασκ», έγραψε η ανάρτηση.

Επίσης, ο CEO της Ryanair, δήλωσε ότι «ο Μασκ γνωρίζει ακόμη λιγότερα για τους κανόνες ιδιοκτησίας αεροπορικών εταιρειών απ’ όσα γνωρίζει για την αεροδυναμική των αεροσκαφών».