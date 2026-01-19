Η περιουσία των δισεκατομμυριούχων έφτασε σε ύψος ρεκόρ το 2025, «υπονομεύοντας την πολιτική ελευθερία» και τροφοδοτώντας τις ανισότητες, καταγγέλλει σήμερα η ΜΚΟ Oxfam, επισημαίνοντας ειδικά την πολιτική που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στο φόρουμ των πλουσίων και των ισχυρών που ξεκινά εντός της ημέρας στο Νταβός της Ελβετίας.

«Οι οικονομικές και πολιτικές ανισότητες μπορεί να επιταχύνουν τη διάβρωση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των ανθρώπων με τρομακτική ταχύτητα», επισημαίνει ο γενικός διευθυντής της Oxfam International, ο Αμίταμπ Μπεχάρ, σε έκθεση της οργάνωσης που τονίζει ότι αθροιστικά, η περιουσία των 3.000 και πλέον δισεκατομμυριούχων έφθασε τα 18,3 τρισεκατομμύρια δολάρια την περασμένη χρονιά, καταγράφοντας αύξηση 16% σε ετήσια βάση και 81% από το 2020.