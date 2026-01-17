Οι θαυμαστές και θαυμάστριες των BTS, γνωστοί ως ARMY, βυθίζονται στην κορεατική ιστορία, αφότου το συγκρότημα ανακοίνωσε τον τίτλο του πολυαναμενόμενου νέου άλμπουμ του: «Arirang».

Το άλμπουμ, που πρόκειται να κυκλοφορήσει μετά από απουσία τριών ετών και εννέα μηνών του συγκροτήματος, έχει πυροδοτήσει έντονες διαδικτυακές συζητήσεις, με τους θαυμαστές εκτός Νότιας Κορέας να ερευνούν την προέλευση και τη σημασία του «Arirang», του πιο εμβληματικού παραδοσιακού τραγουδιού της Κορέας. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και οι κοινότητες θαυμαστών έχουν γεμίσει με εξηγήσεις, μεταφράσεις και προσωπικές σκέψεις, καθώς οι ακροατές προσπαθούν να καταλάβουν γιατί ο τίτλος φέρει τόσο συναισθηματικό βάρος.

Οι BTS δήλωσαν ότι ο τίτλος του άλμπουμ αντανακλά την ταυτότητα των μελών του συγκροτήματος ως καλλιτεχνών που ξεκίνησαν από τη Νότια Κορέα, καθώς και συναισθήματα νοσταλγίας και βαθιάς αγάπης που παραμένουν κεντρικής σημασίας στη μουσική τους. Επιλέγοντας το «Arirang», το συγκρότημα επιδιώκει να εκφράσει συμβολικά τόσο τις ρίζες του όσο και τον συναισθηματικό τόνο της νέας κυκλοφορίας.

Οι θαυμαστές επισημαίνουν στις συζητήσεις πως το «Arirang» συνόδευσε τους Κορεάτες σε περιόδους δυσκολιών, συμπεριλαμβανομένης της ιαπωνικής αποικιακής κυριαρχίας, του πολέμου και του εθνικού διχασμού, και ότι αντιπροσωπεύει πηγή αντοχής και συλλογικής μνήμης.

Το «Arirang» είναι ο ανεπίσημος εθνικός ύμνος που περνάει από γενιά σε γενιά.

Δεν υπάρχει ένας ενιαίος, συμφωνημένος ορισμός για το τι ακριβώς σημαίνει το Arirang. Μερικοί μελετητές υποστηρίζουν ότι το «ari» προέρχεται από μια παλιά κορεατική λέξη που σημαίνει «όμορφο» ή «πονώντας», σε συνδυασμό με το «rang» που σημαίνει «αγαπημένο», αν και αυτή παραμένει αμφισβητούμενη ετυμολογία. Ο συμβολισμός της διάσχισης της κορυφογραμμής ή του ορεινού περάσματος Arirang παραπέμπει στη μετάβαση από την απελπισία στην ελπίδα ή σε ένα ταξίδι από τις δυσκολίες προς κάτι καλύτερο.

Το τραγούδι υπάρχει σε περισσότερες από 60 εκδοχές με περισσότερες από 3.600 ηχογραφημένες στιχουργικές παραλλαγές.

Το Arirang έγινε σύμβολο αντίστασης κατά τη διάρκεια της αποικιακής κυριαρχίας της Ιαπωνίας στην Κορέα από το 1910 έως το 1945, ιδιαίτερα μετά την ομώνυμη βωβή ταινία του 1926. Η ταινία είχε θέμα την ιστορία ενός Κορεάτη που τρελάθηκε μετά από βασανιστήρια από τις ιαπωνικές αρχές. Όταν ακούστηκε το τραγούδι-θέμα της ταινίας, το κοινό φέρεται να έκλαψε. Η αποικιακή κυβέρνηση αργότερα απαγόρευσε το τραγούδι.

Ωστόσο, η σημασία του Arirang εκτείνεται πολύ πέρα από την αντίσταση ή την πολιτική. Είναι ένα από τα λίγα πολιτιστικά στοιχεία που ιστορικά έχει ξεπεράσει τη διαίρεση της κορεατικής χερσονήσου, ακόμη και όταν οι πολιτικές σχέσεις επιδεινώθηκαν.

Τόσο η Βόρεια όσο και η Νότια Κορέα το έχουν καταχωρίσει στην UNESCO ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Όταν αθλητές από τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα παρέλασαν μαζί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιονγκτσάνγκ το 2018, το τραγούδι ακούστηκε αντί για τους εθνικούς ύμνους των δύο χωρών, αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.