Ο Ρεζά Παχλάβι κάλεσε την Παρασκευή τη διεθνή κοινότητα να εντείνει την πίεση προς την ιρανική κυβέρνηση, προκειμένου να βοηθήσει τους διαδηλωτές να ανατρέψουν το κληρικό καθεστώς, παρά το γεγονός ότι η αιματηρή καταστολή φαίνεται να έχει καταστείλει σε μεγάλο βαθμό τις διαδηλώσεις.

Ο Παχλάβι, ο εξόριστος γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν, πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή το πρωί, ζητώντας την άσκηση πολιτικής, οικονομικής και στρατιωτικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

Είπε ότι «μεγάλα τμήματα» του ιρανικού στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας του έχουν «ψιθυρίσει» την πίστη τους σε αυτόν και ότι βρίσκεται σε μοναδική θέση για να εξασφαλίσει μια σταθερή μετάβαση για τη χώρα.

Έχοντας αναδειχθεί σε εξέχουσα φωνή της αντιπολίτευσης της χώρας, ο 65χρονος Παχλαβί επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο στο μέλλον του Ιράν, παρόλο που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αβεβαιότητα σχετικά με την ικανότητά του να συγκεντρώσει υποστήριξη εντός της χώρας.

«Ο ιρανικός λαός αναλαμβάνει αποφασιστική δράση στο έδαφος. Τώρα είναι η ώρα για τη διεθνή κοινότητα να τον υποστηρίξει πλήρως», δήλωσε ο Παχλάβι, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Παχλάβι, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει εγκατασταθεί εκτός Ιράν από πριν την ανατροπή του πατέρα του κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Η ιρανική αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη σε αντίπαλες ομάδες και ιδεολογικές φατρίες, συμπεριλαμβανομένων των μοναρχικών που υποστηρίζουν τον Παχλάβι, και φαίνεται να έχει ελάχιστη οργανωμένη παρουσία εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να παρέμβει για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές στο Ιράν, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της καταστολής των ταραχών εναντίον της ισλαμικής διακυβέρνησης, ενώ όπως έγινε γνωστό τα νοσοκομεία του καθεστώτος ζητούν «λύτρα» για να επιστρέψουν τις σορούς νεκρών διαδηλωτών στις οικογένειές τους.