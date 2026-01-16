Στη μέση της νύχτας της περασμένης Δευτέρας, η Ρέιτσελ Μπλουρ κατάλαβε ότι υπήρχε κάτι βαρύ κουλουριασμένο στο στήθος της. Μισοκοιμισμένη, έψαξε να βρει το σκυλί της, αλλά αντί για αυτό βρήκε κάτι λείο και γλιστερό. Καθώς η Μπλουρ κρύφτηκε περισσότερο κάτω από τα σκεπάσματα και τα τράβηξε μέχρι το λαιμό της, ο σύντροφός της άναψε το φωτιστικό στο κομοδίνο και επιβεβαίωσε τους φόβους του ζευγαριού από το Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας.

«Μου είπε: Ω, μωρό μου. Μην κουνηθείς. Υπάρχει ένα πύθωνας 2,5 μέτρων πάνω σου», είπε η Μπλουρ στο BBC.

Τα πρώτα της λόγια ήταν βρισιές. Τα δεύτερα, μια εντολή να απομακρύνουν τα σκυλιά. «Σκέφτηκα ότι αν το σκυλί καταλάβαινε ότι υπήρχε ένα φίδι εκεί… θα γινόταν σφαγή».

Με τα σκυλιά ασφαλισμένα έξω από το δωμάτιο – και τον σύζυγό της να εύχεται να ήταν μαζί τους – η Μπλουρ άρχισε προσεκτικά να προσπαθεί να απεγκλωβιστεί. «Προσπαθούσα να βγω από κάτω από τα σκεπάσματα… και σκεφτόμουν: Αυτό συμβαίνει πραγματικά; Είναι τόσο παράξενο».

Πιστεύει ότι ο πύθωνας αυτός, που ονομάζεται carpet python και δεν είναι δηλητηριώδης, είχε περάσει μέσα από το παράθυρό της και είχε φτάσει στο κρεβάτι της.

Μόλις απελευθερώθηκε από τον πύθωνα, άρχισε να τον καθοδηγεί πίσω από εκεί που είχε μπει. «Ήταν τόσο μεγάλος που, παρόλο που είχε κουλουριαστεί πάνω μου, μέρος της ουράς του ήταν ακόμα έξω από το παραθυρόφυλλο». «Τον άρπαξα και ακόμα και τότε δεν φαινόταν να έχει τρομάξει ιδιαίτερα. Απλώς κουνιόταν λίγο στο χέρι μου».

Το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί για τον έκπληκτο σύζυγό της, αλλά η ίδια η Μπλουρ δεν ταράχτηκε καθόλου, έχοντας μεγαλώσει σε μια έκταση γεμάτη φίδια. «Νομίζω ότι αν είσαι ήρεμος, είναι και αυτά ήρεμα».

Αν όμως ήταν ένας φρύνος του ζαχαροκάλαμου (cane toad), ένα από τα πιο δηλητηριώδη είδη στην Αυστραλία, τότε θα ήταν άλλη ιστορία, είπε.

Το περιστατικό έληξε χωρίς κάποιον τραυματισμό.