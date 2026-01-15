Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ανέφερε την Πέμπτη ότι κατά τη συνάντησή της με τον Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα μέσα στην ημέρα, προσέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο το Νόμπελ Ειρήνης που της είχε απονεμηθεί τον Δεκέμβριο.

Η Ματσάδο απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει στους δημοσιογράφους εάν ο αμερικανός πρόεδρος αποδέχθηκε την προσφορά της.

Νωρίτερα, είχε δηλώσει πως η συνάντησή της με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο πήγε πολύ καλά και ήταν «θαυμάσια».

Η Ματσάδο πήγε στον Λευκό Οίκο για την πρώτη συνάντησή της με τον Τραμπ καθώς προσπαθεί να διασφαλίσει ότι θα αναλάβει μελλοντικά κάποιον ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της.