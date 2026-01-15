Όσο περνάει η ώρα, έρχονται περισσότερες πληροφορίες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ουτρέχτη μετά από μια τεράστια έκρηξη.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις τραυματίες, ενώ διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη συνέβη σε μια κατοικία στην οδό Visscherssteeg, όπως ανέφερε η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ουτρέχτης.

Μάρτυρες περιγράφουν την έκρηξη ως «τεράστια» και συμπληρώνουν ότι τα παράθυρα στο σπίτι και οι πόρτες του γκαράζ τους τραντάχτηκαν με βία. Ο κρότος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός, σχολίασαν οι περίοικοι.

Οι αρχές της πόλης έχουν ήδη αρχίσει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης. Μέχρι στιγμής, πάντως, όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για διαρροή υγραερίου.

Θυμίζουμε ότι το υγραέριο είναι πολύ διαδεδομένο στα ολλανδικά νοικοκυριά. Το χρησιμοποιούν και για τη θέρμανση του σπιτιού τους, και στην κουζίνα αλλά και για το θερμοσίφωνα του ζεστού νερού. Στην Ουτρέχτη διαμένει και η μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Ολλανδίας. Επίσης, πολλοί Έλληνες φοιτητές φοιτούν στο ιστορικό πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης.

Δείτε τα τελευταία βίντεο που ανέβασαν πολίτες της Ουτρέχτης:
@telegraaf.nl

In het centrum van Utrecht zijn meldingen van een brand en meerdere explosies in de Visscherssteeg. Zeker één persoon is gewond geraakt. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Volg de ontwikkelingen in onze liveblog via de website. #Utrecht #Brand #Explosie

♬ origineel geluid – De Telegraaf
@nosjeugdjournaal

Als er meer bekend is over de brand, lees je dat in de Jeugdjournaal-app. 📱 #utrecht #brand #nieuws #jeugdjournaal

♬ origineel geluid – NOS Jeugdjournaal