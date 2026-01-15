Όσο περνάει η ώρα, έρχονται περισσότερες πληροφορίες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ουτρέχτη μετά από μια τεράστια έκρηξη.

Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις τραυματίες, ενώ διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη συνέβη σε μια κατοικία στην οδό Visscherssteeg, όπως ανέφερε η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ουτρέχτης.

Μάρτυρες περιγράφουν την έκρηξη ως «τεράστια» και συμπληρώνουν ότι τα παράθυρα στο σπίτι και οι πόρτες του γκαράζ τους τραντάχτηκαν με βία. Ο κρότος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός, σχολίασαν οι περίοικοι.

Οι αρχές της πόλης έχουν ήδη αρχίσει έρευνα για τα αίτια της έκρηξης. Μέχρι στιγμής, πάντως, όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για διαρροή υγραερίου.

Θυμίζουμε ότι το υγραέριο είναι πολύ διαδεδομένο στα ολλανδικά νοικοκυριά. Το χρησιμοποιούν και για τη θέρμανση του σπιτιού τους, και στην κουζίνα αλλά και για το θερμοσίφωνα του ζεστού νερού. Στην Ουτρέχτη διαμένει και η μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Ολλανδίας. Επίσης, πολλοί Έλληνες φοιτητές φοιτούν στο ιστορικό πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης.

Δείτε τα τελευταία βίντεο που ανέβασαν πολίτες της Ουτρέχτης:

🚨 ÚLTIMA HORA: Explosión e incendio en el corazón de Utrecht, Países Bajos 💥



Momentos de tensión se viven en el centro de la ciudad tras reportarse un fuerte incendio en una vivienda de la calle Visscherssteeg. Testigos informaron sobre una fuerte explosión pic.twitter.com/nCN9On7m5G — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 15, 2026