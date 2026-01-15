Δεκάδες διασώστες και πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης που αναφέρθηκε στο κέντρο της πόλης της Ουτρέχτης στην Ολλανδία. Η έκρηξη έλαβε χώρα λίγο πριν τις 3:30 μ.μ. και προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στον ιστορικό, στενό δρόμο, ο οποίος είναι διάσπαρτος με μονοκατοικίες.
Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου έκτακτης ανάγκης Veiligheidsregio Utrecht σε τοπικό μέσο ενημέρωσης.
Flinke brand in Utrecht… ging knal aan vooraf. pic.twitter.com/LPpvVuP6uH— Arno Leblanc (@ArnoLeblanc) January 15, 2026