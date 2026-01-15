Δεκάδες διασώστες και πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης που αναφέρθηκε στο κέντρο της πόλης της Ουτρέχτης στην Ολλανδία. Η έκρηξη έλαβε χώρα λίγο πριν τις 3:30 μ.μ. και προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στον ιστορικό, στενό δρόμο, ο οποίος είναι διάσπαρτος με μονοκατοικίες.

Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου έκτακτης ανάγκης Veiligheidsregio Utrecht σε τοπικό μέσο ενημέρωσης.