Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως η Ρωσία συμφωνεί με την άποψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και όχι η Ρωσία, καθυστερεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία θα υποδεχθεί τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, μόλις συμφωνηθεί ημερομηνία επίσκεψης.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν απαντήσει στην πρόταση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να παραταθούν ανεπίσημα για ένα χρόνο οι προβλέψεις της τελευταίας εναπομείνασας συμφωνίας για τα πυρηνικά όπλα μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον, της συνθήκης New START, που αναμένεται να λήξει σε τρεις εβδομάδες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε τη δήλωση αυτή απαντώντας σε ερώτηση για τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πως θέλει, αντί γι’ αυτή, μια πιο φιλόδοξη συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων που θα περιλαμβάνει την Κίνα, κάτι για το οποίο το Πεκίνο δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον έως τώρα.