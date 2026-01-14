Για μια «ειλικρινή αλλά και εποικοδομητική συζήτηση» με Αμερικανούς αξιωματούχους την Τετάρτη, στον Λευκό Οίκο σχετικά με τη Γροιλανδία, μίλησε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, ο οποίος συνοδευόταν από την υπουργό Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ.

Ο Ράσμουσεν, στον απόηχο των συνομιλιών με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τις ΗΠΑ μετά από «μια σειρά από… αξιοσημείωτες δηλώσεις σχετικά με τη Γροιλανδία». Ανέφερε ότι η Δανία είναι σίγουρα «έτοιμη να κάνει περισσότερα» και σημείωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «ευρεία στρατιωτική πρόσβαση» στη Γροιλανδία και θα μπορούσαν να ζητήσουν την ενίσχυση της παρουσίας τους. Οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα θα «εξεταστεί» εποικοδομητικά, πρόσθεσε.

Ο Ράσμουσεν και ανέφερε ότι συζήτησαν σχετικά με το «πώς να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ασφάλεια στη Γροιλανδία». Παραδέχεται ότι «οι απόψεις μας εξακολουθούν να διαφέρουν».

Είπε για τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «έχει καταστήσει σαφή την άποψή του» και ότι η Δανία και η Γροιλανδία «έχουν διαφορετική θέση».

Είπε ότι η Δανία «συνεχίζει να πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Γροιλανδίας μπορεί να διασφαλιστεί εντός του τρέχοντος πλαισίου» και ότι η Δανία και η Γροιλανδία θεωρούν «εντελώς απαράδεκτες» «οποιεσδήποτε ιδέες που δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του λαού της Γροιλανδίας».

«Επομένως, εξακολουθούμε να έχουμε μια θεμελιώδη διαφωνία, αλλά συμφωνούμε επίσης να διαφωνούμε», προσέθεσε. Θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για να διερευνήσει αν οι δύο απόψεις μπορούν να συμβιβαστούν. Λέει ότι η ομάδα θα επικεντρωθεί στα ζητήματα ασφάλειας των ΗΠΑ στην Αρκτική, σεβόμενη παράλληλα τις κόκκινες γραμμές της Δανίας, και θα συνεδριάσει για πρώτη φορά «σε λίγες εβδομάδες».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο Rasmussen καθιστά για άλλη μια φορά σαφές πόσο ασυνήθιστο είναι για τον ίδιο να αντιμετωπίζει την πίεση των ΗΠΑ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατύπωσε τα πράγματα «πολύ διαφορετικά από ό,τι θα έκανα εγώ ο ίδιος», αλλά δηλώνει ότι γενικά συμφωνεί με τις ανησυχίες του για την ασφάλεια.

Είπε ότι «σίγουρα υπάρχει μια νέα κατάσταση ασφάλειας στην Αρκτική» και ότι το «μέρισμα της ειρήνης» έχει τελειώσει, αλλά σημειώνει ότι ήταν απόφαση των ΗΠΑ να μειώσουν δραματικά τον αριθμό του αμερικανικού προσωπικού που εδρεύει στη Γροιλανδία από 10.000 σε 200 κατά τη διάρκεια των ετών. «Τώρα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική και, φυσικά, πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό. Η μεγάλη διαφορά είναι αν αυτό πρέπει να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία, και αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο», συμπλήρωσε.

Έκανε επίσης ένα μακρύτερο σχόλιο για το πόσο αποδιοργανωτικό είναι να διεξάγονται αυτές οι συζητήσεις μέσω των κοινωνικών και άλλων μέσων ενημέρωσης και λέει ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για να μειωθούν αυτές οι εντάσεις. Είπε επίσης ότι ήταν μια ευκαιρία να διορθωθούν ορισμένες από τις ισχυρισμοί, καθώς, όπως λέει, «δεν έχουμε κινεζικό πολεμικό πλοίο στη Γροιλανδία εδώ και περίπου μια δεκαετία». Τόνισε ότι ήταν μια «εποικοδομητική» συνάντηση που δείχνει την επιστροφή στο διάλογο.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότσφελντ υιοθέτησε παρόμοιο τόνο, λέγοντας ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση για το πώς να ενισχυθεί η συνεργασία με τις ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Γροιλανδία πρέπει να ανήκει στις ΗΠΑ. Η Μότσφελντ δήλωσε ότι «ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντικό» να τονιστεί ότι η Δανία και η Γροιλανδία είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, συνεργάζονται με τις ΗΠΑ για «πολλά, πολλά χρόνια» και επιθυμούν να συνεχίσουν να το κάνουν και στο μέλλον. Είπε ότι είναι σημαντικό να «ομαλοποιηθούν» οι σχέσεις εν μέσω της κλιμάκωσης της ρητορικής.

Ο Ράσμουσεν στη συνέχεια προσέθεσε ότι είναι «μια κατάσταση που δημιουργεί φυσικά φόρτιση για όλους μας», συμπεριλαμβανομένων των Γροιλανδών και της γροιλανδικής κοινότητας στη Δανία. «Θεωρούμε τους εαυτούς μας ως τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ», είπε, υπενθυμίζοντας την υποστήριξη της Δανίας προς τις ΗΠΑ στο Αφγανιστάν.

Είπε διπλωματικά: «Γνωρίζω πολύ καλά ότι το μέλλον δεν έχει να κάνει με το παρελθόν, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε το παρελθόν στο μυαλό μας. Είμαστε πρόθυμοι να εκπληρώσουμε τις υποσχέσεις μας. Παρόλο που η άποψή μας για την τρέχουσα κατάσταση στη Γροιλανδία διαφέρει από τις δημόσιες δηλώσεις των ΗΠΑ, θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με τις ΗΠΑ, αλλά φυσικά πρέπει να είναι μια συνεργασία με σεβασμό».

Ωστόσο, είπε ότι οι δύο υπουργοί δήλωσαν στους ομολόγους τους των ΗΠΑ ότι «δεν είναι εύκολο να σκεφτείς καινοτόμες λύσεις όταν ξυπνάς κάθε πρωί με διαφορετικές απειλές». «Είναι προς το συμφέρον όλων, παρόλο που διαφωνούμε, να συμφωνήσουμε να διερευνήσουμε αν είναι εφικτό να ληφθούν υπόψη ορισμένες από τις ανησυχίες, σεβόμενοι ταυτόχρονα την ακεραιότητα του εδάφους του Βασιλείου της Δανίας και την αυτοδιάθεση του λαού της Γροιλανδίας», λέει.