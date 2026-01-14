Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συνέχισε τις αδιάκοπες απειλές του για αμερικανική κατάληψη της Γροιλανδίας, και με νέα του ανάρτηση σήμερα το μεσημέρι δήλωσε πως το «ΝΑΤΟ πρέπει να πει στους Δανούς να διώξουν τώρα Ρώσους και Κινέζους» από τη Γροιλανδία.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, ο Τραμπ έγραψε: «ΝΑΤΟ: Πείτε στη Δανία να τους βγάλει από εδώ, ΤΩΡΑ! Δύο έλκηθρα με σκύλους δεν θα το κάνουν! Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν!!!»

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οτιδήποτε λιγότερο από το να βρίσκεται η Γροιλανδία «στα χέρια» των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «απαράδεκτο», επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για έλεγχο της δανικής επικράτειας λίγες ώρες πριν από μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο για το θέμα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα, έπειτα από εβδομάδες απειλών του Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο γροιλανδικό Τύπο που δημοσιοποιήθηκε επίσης λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο, ο Γροιλανδός πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν υπογράμμισε πως «δεν έχει έρθει η στιγμή για να μιλήσουμε για ανεξαρτησία. Δεν είναι η στιγμή για να παίξουμε με το δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση, όταν μια άλλη χώρα λέει ότι θα μας προσαρτήσει».

«Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θέλουμε τίποτα για το μέλλον. Τώρα όμως αποτελούμε μέρος της κοινότητας του βασιλείου και συμπαρατασσόμαστε μαζί του. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σ’ αυτή τη σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης εξέφρασε την ελπίδα ότι, με τη σημερινή συνάντηση στην Ουάσινγκτον, «θα μπορέσουμε στη συνέχεια να αποκαταστήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα διάλογο πιο ομαλό και με μεγαλύτερο σεβασμό».

Χθες, Τρίτη, ο Νίλσεν δήλωσε πως, αν θα έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στη Δανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γροιλανδία θα επέλεγε τη Δανία.

«Αυτό θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γι’ αυτόν», του απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.