Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε με έντονο τρόπο στο ζήτημα της Γροιλανδίας, δηλώνοντας ότι οτιδήποτε λιγότερο από τον αμερικανικό έλεγχο του νησιού είναι «απαράδεκτο». Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας», επαναλαμβάνοντας και κλιμακώνοντας τη ρητορική του γύρω από το θέμα.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να ηγείται της προσπάθειας για να την αποκτήσουμε», προσθέτοντας ότι «αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν η Ρωσία ή η Κίνα, και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί». Με τον τρόπο αυτό συνέδεσε ευθέως τη Γροιλανδία με τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και τον ρόλο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε, τονίζοντας τον στρατιωτικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι «στρατιωτικά, χωρίς την τεράστια ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, μεγάλο μέρος της οποίας οικοδόμησα κατά την πρώτη μου θητεία και τώρα ανεβάζω σε ένα νέο και ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν μια αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας – ούτε καν κοντά». Όπως πρόσθεσε χαρακτηριστικά, «αυτό το γνωρίζουν και εκείνοι και το γνωρίζω κι εγώ».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών», καταλήγοντας πως «οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο».

Οι δηλώσεις αυτές αναμένεται να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις στη Δανία και τη Γροιλανδία, καθώς έγιναν μόλις λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες των ηγεσιών τους με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στον Λευκό Οίκο.