Όπως ανακοίνωσε η ένωση δημοσιογράφων της Βενεζουέλας, ο αντιφρονών δημοσιογράφος και πολιτικός Ρόλαντ Καρένιο, μια σημαντική προσωπικότητα της αντιπολίτευσης στη χώρα, αφέθηκε ελεύθερος σήμερα στο πλαίσιο των αποφυλακίσεων που υποσχέθηκε η κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Επιβεβαιώνουμε την αποφυλάκιση του δημοσιογράφου Ρόλαντ Καρένιο. Ήταν κρατούμενος από τις 2 Αυγούστου 2024: έναν χρόνο, πέντε μήνες και 12 ημέρες» ανέφερε το Εθνικό Συνδικάτο Εργαζομένων στον Τύπο (SNTP) σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Καρένιο, που είχε φυλακιστεί και στο παρελθόν, μεταξύ 2020-23, συνελήφθη εκ νέου μετά την αμφιλεγόμενη επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας, το 2024. Εκτός του Καρένιο, αφέθηκαν ελεύθεροι τουλάχιστον άλλοι εννέα δημοσιογράφοι, σύμφωνα με το SNTP και τη μη κυβερνητική οργάνωση Foro Penal. Ο Καρένιο ήταν στο παρελθόν διευθυντής επιχειρήσεων του αντιπολιτευόμενου κόμματος Voluntad Popular.

Οι αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων, που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζονται με αργούς ρυθμούς. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι οι πολιτικοί κρατούμενοι σε όλη τη χώρα ανέρχονται σε περίπου 800, όμως μέχρι τώρα έχουν αφεθεί ελεύθεροι μερικές δεκάδες. Ορισμένοι από τους αποφυλακισθέντες είναι Αμερικανοί πολίτες, ανακοίνωσε την Τρίτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χωρίς να επιβεβαιώσει τον αριθμό τους ή την ταυτότητά τους. Οι αποφυλακίσεις ήταν ένα βασικό, χρόνιο αίτημα της αντιπολίτευσης, οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνών οργανισμών.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χόρχε Ροδρίγκες – αδελφός της προέδρου Ντέλσι Ροδρίγκες – και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν δηλώσει ότι η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων είναι μια χειρονομία ειρήνης. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ακύρωσε το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα επειδή η χώρα δείχνει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταξύ των γνωστότερων πολιτικών κρατουμένων είναι ο αντιπολιτευόμενος πολιτικός Χουάν Πάμπλο Γκουανίκα και ο δικηγόρος Πέρκινς Ρότσα (στενοί σύμμαχοι της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο), ο Ραφαέλ Τουδάρες, γαμπρός του πρώην υποψηφίου προέδρου της αντιπολίτευσης Εδμούνδο Γκονσάλες, ο ηγέτης του κόμματος Voluntad Popular Φρέντι Σουπερλάνο και ο Χαβιέρ Ταρασόνα, διευθυντής μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που καταγράφει τις καταγγελλόμενες καταχρήσεις του στρατού της Βενεζουέλας και κολομβιανών ένοπλων οργανώσεων.