Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) επιβεβαίωσε την εμφάνιση νοροϊού σε κρουαζιερόπλοιο. Πρόκειται για τα πρώτα κρούσματα νοροϊού που αναφέρθηκαν φέτος. Το κρουαζιερόπλοιο «Rotterdam» που επλήγη από την επιδημία νοροϊού ανήκει στην εταιρεία Holland America Line. Σχεδόν 90 επιβάτες και μέλη του πληρώματος μολύνθηκαν και ασθένησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από τις 28 Δεκεμβρίου έως τις 9 Ιανουαρίου.

Η κρουαζιέρα ενημέρωσε το CDC για τα κρούσματα στις 8 Ιανουαρίου. Το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε από το Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα, και οι προγραμματισμένες στάσεις ήταν στο Κουρασάο, την Κολομβία, την Κόστα Ρίκα, την Τζαμάικα και άλλους προορισμούς. Ογδόντα ένας επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος ανέφεραν διάρροια και εμετό, σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC. Πάνω από 2.593 επιβάτες και 1.005 μέλη του πληρώματος βρίσκονταν στο πλοίο στην συγκεκριμένη κρουαζιέρα.

Εκπρόσωπος της Holland America Line δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News Digital ότι «κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ταξιδιού, αρκετοί επιβάτες του Rotterdam ανέφεραν συμπτώματα γαστρεντερικής νόσου». «Οι περιπτώσεις ήταν ως επί το πλείστον ήπιες και θεραπεύτηκαν γρήγορα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Η υγεία των επιβατών και του πληρώματος είναι κορυφαία προτεραιότητα και, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του CDC, πραγματοποιήσαμε ολοκληρωτική απολύμανση του πλοίου όταν η κρουαζιέρα έληξε την Παρασκευή στο Φορτ Λόντερντεϊλ».

Από την εμφάνιση της επιδημίας, η εταιρεία κρουαζιέρας έχει ενισχύσει τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με το σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης επιδημιών. Η Holland America Line συνέλεξε δείγματα κοπράνων από περιπτώσεις γαστρεντερικών παθήσεων για εξέταση και απομόνωσε τους άρρωστους επιβάτες και το πλήρωμα, αναφέρει το CDC. Ο Scott Weisenberg, M.D., ιατρικός διευθυντής του NYU Langone Infectious Disease Associates και του NYU Travel Medicine Program, δήλωσε στο Fox News Digital ότι ο ιός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα σε πολυσύχναστους χώρους, όπως τα κρουαζιερόπλοια. «Εάν οι άνθρωποι έχουν οξύ εμετό, πρέπει να αποφεύγουν τους δημόσιους χώρους, καθώς ακόμη και αν δεν αγγίζουν τίποτα, ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί μέσω του αέρα», είπε ο ειδικός.

Ο Weisenberg σημείωσε επίσης ότι η σωστή υγιεινή παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της μετάδοσης. Οι κοινόχρηστες επιφάνειες μπορούν εύκολα να μολυνθούν, εκθέτοντας σε κίνδυνο μόλυνσης όποιον τις αγγίζει, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.