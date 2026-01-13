Η πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν, Φαράχ Παχλαβί, κάλεσε σήμερα τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας να ενωθούν με το κίνημα διαμαρτυρίας που αψηφά το καθεστώς εδώ και περισσότερες από δύο εβδομάδες. Η Φαράχ Παχλαβί είναι η χήρα του Σάχη που ανατράπηκε από την ισλαμική επανάσταση του 1979.

Η Φαράχ Παχλαβί, 87 ετών, επανέλαβε την προτροπή του γιου της, του πρώην πρίγκιπα διαδόχου, Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος έκανε παρόμοιες δηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες και στηρίζει ενεργά τους διαδηλωτές από τις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται. Το όνομά του ακούγεται τακτικά στις διαδηλώσεις. «Θυμηθείτε ότι η επιβίωση καμίας κυβέρνησης, η διατήρηση κανενός πλεονεκτήματος, δεν δικαιολογούν να χύνεται το αίμα των συμπατριωτών σας», γράφει η Φαράχ απευθυνόμενη στις δυνάμεις ασφαλείας και ζητώντας τους να ακούσουν «τις κραυγές θυμού» των διαδηλωτών και «να ενωθούν μαζί τους πριν να είναι πολύ αργά».

Οι αρχές του Ιράν έχουν μπλοκάρει το διαδίκτυο από τις 8 Ιανουαρίου, γεγονός που δυσκολεύει την πληροφόρηση. «Ξέρω ότι ζοφερά πνεύματα έκοψαν τα μέσα επικοινωνίας σας με τον κόσμο, από τον φόβο ότι θα ακουστεί η φωνή σας, αλλά να ξέρετε ότι το μήνυμά σας είναι πολύ ισχυρό για να φιμωθεί», διαβεβαίωσε η πρώην αυτοκράτειρα. Απευθυνόμενη στους Ιρανούς, τους οποίους αποκάλεσε «παιδιά της», πρόσθεσε: «Να είστε δυνατοί και πιστέψτε ότι σύντομα θα γιορτάσετε μαζί την ελευθερία στο Ιράν, ότι το φως θα θριαμβεύσει επί του σκότους».

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Φαράχ Παχλαβί, η τρίτη σύζυγος του Σάχη, εγκατέλειψε το Ιράν στις 16 Ιανουαρίου 1979 μαζί με τον σύζυγό της, Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί, δύο εβδομάδες προτού να επιστρέψει στη χώρα ο ηγέτης της ισλαμικής επανάστασης, αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.