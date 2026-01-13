Σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές προκάλεσαν σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου οι συνθήκες παγετού στην Κεντρική Ευρώπη, οδηγώντας στο προσωρινό κλείσιμο του Διεθνούς Αεροδρομίου της Βιέννης και στον περιορισμό των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Πράγας.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις των δύο αεροδρομίων, οι αναστολές και οι περιορισμοί θα ισχύσουν τουλάχιστον έως τις 11:00 τοπική ώρα στη Βιέννη (12:00 ώρα Ελλάδας).

«Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίστηκε στους διαδρόμους προσγείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η παγωμένη βροχή ανάγκασε το αεροδρόμιο της Πράγας να λειτουργεί σε «πολύ περιορισμένο καθεστώς», σύμφωνα με μήνυμα που ανάρτησε το αεροδρόμιο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Václav Havel Airport Prague is currently operating only in a very limited mode. Due to intense freezing rain, arrivals are being restricted to allow for de-icing of the main runway, taxiways, and aircraft stands. These arrival restrictions will cause flight delays throughout the… pic.twitter.com/MO2NJ1J3rE — Prague Airport (@PragueAirport) January 13, 2026

Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.