Σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές προκάλεσαν σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου οι συνθήκες παγετού στην Κεντρική Ευρώπη, οδηγώντας στο προσωρινό κλείσιμο του Διεθνούς Αεροδρομίου της Βιέννης και στον περιορισμό των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Πράγας.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις των δύο αεροδρομίων, οι αναστολές και οι περιορισμοί θα ισχύσουν τουλάχιστον έως τις 11:00 τοπική ώρα στη Βιέννη (12:00 ώρα Ελλάδας).

«Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίστηκε στους διαδρόμους προσγείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η παγωμένη βροχή ανάγκασε το αεροδρόμιο της Πράγας να λειτουργεί σε «πολύ περιορισμένο καθεστώς», σύμφωνα με μήνυμα που ανάρτησε το αεροδρόμιο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.