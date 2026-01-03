Το δράμα των οικογενειών για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά δεν έχει τέλος. Ο λόγος για τους συγγενείς των αγνοούμενων στη φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ με πάνω από 40 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους από τη φωτιά, βρίσκεται και η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, μία νεαρή κοπέλα ελληνικής καταγωγής, που οι συγγενείς της κάνουν αγώνα δρόμου για να βρουν κάποια στοιχεία για το τι της συνέβη το μοιραίο βράδυ στο Κραν Μοντανά.

Ο αδελφός της 15χρονης Ελληνίδας που βρισκόταν στο μπαρ και αγνοείται, μίλησε στην ΕΡΤ, διατηρώντας ακόμη κάποιες ελπίδες. «Η ταυτοποίηση είναι πολύ δύσκολη, αργεί πολύ, τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμη», είπε αρχικά.

Όπως περιέγραψε, το κορίτσι είχε πάει να διασκεδάσει την παραμονή Πρωτοχρονιάς στο μοιραίο μπαρ με τρεις φίλες της, που επίσης αγνοούνται, εκείνος, πέρασε από το μπαρ όταν όμως είχε ήδη ξεσπάσει η φωτιά.

«Η αδελφή μου έφτασε στο μπαρ κατά τη 1.00 και μετά κατά τη 1.40 πέρασα μπροστά από το μπαρ για να τη χαιρετήσω και είδα τη φωτιά, είδα τον κόσμο, οι αστυνομικοί μου είπαν ότι δεν μπορούσα να περάσω», είπε εμφανώς φορτισμένος και πρόσθεσε ότι οι αστυνομικοί τον απώθησαν. «Δεν ήξερα τι να κάνω, ήθελα να τη βρω», περιέγραψε ο Ρομέν.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι ο ίδιος έχει επικοινωνήσει με πολλούς συγγενείς που δικοί τους άνθρωποι βρίσκονταν στο μπαρ στο Κραν Μοντανά και κανείς δεν είχε νέα. Έτσι απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει, έτσι ώστε να μπει τέλος στον Γολγοθά που περνούν οι οικογένειες των θυμάτων.

Ποινική έρευνα κατά των ιδιοκτητών του μπαρ

Ποινική έρευνα σε βάρος των δύο διαχειριστών του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά ξεκίνησαν οι ελβετικές αρχές, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία στο καντόνι Βαλέ, όπου βρίσκεται το δημοφιλές χειμερινό θέρετρο, οι δύο διευθυντές του μπαρ «κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας». Ωστόσο, συνάγεται από την ανακοίνωση ότι δεν έχουν προς το παρόν τουλάχιστον, προφυλακιστεί.

Μετά την ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας, η εισαγγελία θα αποφασίσει εάν θα κλείσει την υπόθεση ή θα απαγγείλει κατηγορητήριο. «Αυτή η έρευνα ξεκίνησε επειδή έχουμε υποψίες, αλλά μέχρι να υπάρξει καταδίκη, υπερισχύει το τεκμήριο της αθωότητας», τόνισε στον Τύπο η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, Μπεατρίς Πιλού.

Οι διευθυντές του νυχτερινού κέντρου, Ζακ και Ζεσικά Μορετί, είναι ιδιοκτήτες τεσσάρων μπαρ και εστιατορίων στο θέρετρο Κραν Μοντανά και στη γύρω περιοχή. Το ζευγάρι, που ανέλαβε το μπαρ «Le Constellation» πριν από δέκα χρόνια, έχει ήδη ανακριθεί «ως άτομα που καλούνται να παράσχουν πληροφορίες», ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας του Βαλέ. Επίσης, διευκρίνισε ότι η υπόλοιπη έρευνα θα επικεντρωθεί «στις εργασίες που πραγματοποιούνται εντός του μπαρ, τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τις άδειες λειτουργίας και τα μέτρα ασφαλείας».

Η πλήρης αναγνώριση των νεκρών και των τραυματιών θα πάρει μέρες

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ, από τους 119 τραυματίες έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί επίσημα οι 113. Ανάμεσά τους βρίσκονται 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι, καθώς και πολίτες από τη Βοσνία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Πορτογαλία. Οι εθνικότητες 14 τραυματιών παραμένουν άγνωστες.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι η πλήρης αναγνώριση των νεκρών και των τραυματιών ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, καθώς πολλοί φέρουν σοβαρά εγκαύματα. Νοσοκομεία στη Βέρνη και αλλού έχουν ζητήσει από συγγενείς αγνοουμένων να παρέχουν πληροφορίες για πιθανά τατουάζ ή κοσμήματα, ώστε να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πολλά από τα θύματα είναι εξαιρετικά νεαρής ηλικίας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φωτογραφίες αγνοουμένων, με φίλους και συγγενείς να αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες. Η Λετίσια Μπροντάρντ-Σίτρε απηύθυνε δημόσια έκκληση για τον 16χρονο γιο της, Άρθουρ, ο οποίος αγνοείται, αφού οι έρευνες της οικογένειας σε νοσοκομεία της Λωζάνης και της Βέρνης δεν απέδωσαν καρπούς.

Ανάλογη αγωνία βιώνει και η οικογένεια της 22χρονης Γαλλίδας Εμιλί Πραλόνγκ, η οποία, σύμφωνα με συγγενείς της, βρισκόταν στο μπαρ μαζί με φίλους της τη μοιραία νύχτα.

Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για βαρύ πένθος που έχει καλύψει το θέρετρο. «Είναι σαν να έχουμε χάσει όλοι κάποιον δικό μας», δήλωσε κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας το κλίμα πένθους που επικρατεί.