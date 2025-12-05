Η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να διευρύνει τον κατάλογο των χωρών που υπόκεινται σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς, αυξάνοντας τον αριθμό από τις 19 που είναι σήμερα σε πάνω από 30.

«Δεν θα γίνω συγκεκριμένη όσον αφορά τον αριθμό, όμως είναι πάνω από τριάντα κι ο πρόεδρος συνεχίζει να αξιολογεί χώρες», είπε η υπουργός Νόεμ σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Η κ. Νόεμ δεν ξεκαθάρισε ποιες είναι οι χώρες που σχεδιάζεται να προστεθούν στη μαύρη λίστα.