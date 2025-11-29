Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι σκοπεύει να «παύσει οριστικά τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου», μία ημέρα μετά το επεισόδιο πυροβολισμού δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον — επίθεση που έχει μετατραπεί σε πολιτική θρυαλλίδα εν μέσω της αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS), Τζόζεφ Έντλοου, ανέφερε την Παρασκευή μέσω της πλατφόρμας X ότι αναστέλλεται κάθε διαδικασία έγκρισης, απόρριψης ή ολοκλήρωσης αιτήσεων ασύλου «έως ότου διασφαλιστεί ότι κάθε αλλοδαπός έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό».

Η νέα αυτή οδηγία έγινε γνωστή λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι θα «παγώσει μόνιμα τη μετανάστευση» προς τις ΗΠΑ από όλες τις «χώρες του Τρίτου Κόσμου».

USCIS has halted all asylum decisions until we can ensure that every alien is vetted and screened to the maximum degree possible. The safety of the American people always comes first. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 28, 2025

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Τραμπ έκανε γνωστό τον θάνατο της Σάρα Μπέκστρομ, ενός από τα μέλη της Εθνοφρουράς που είχαν δεχτεί πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη. Οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ως ύποπτο τον Ραχμανουλάχ Λακανβάλ, υπήκοο Αφγανιστάν που έφτασε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021 μέσω προγράμματος εκκένωσης της περιόδου Μπάιντεν, το οποίο είχε στόχο τη μετεγκατάσταση χιλιάδων Αφγανών μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων.

Κατά το Reuters, ο Λακανβάλ έλαβε άσυλο τον Απρίλιο υπό τη διοίκηση Τραμπ, ενώ η CIA επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι είχε συνεργαστεί με ειδικές μονάδες που υποστηρίζονταν από την υπηρεσία στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Ο ύποπτος τραυματίστηκε στο συμβάν και τελεί υπό κράτηση, με τις αρχές να αναφέρουν ότι θα του απαγγελθούν κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού. Ο δεύτερος τραυματίας, ο 24χρονος Άντριου Γουλφ, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, όπως είπε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με το CBS News, το προσωπικό της USCIS έλαβε εντολή να μην ολοκληρώνει καμία υπόθεση ασύλου, καθώς η διαδικασία μπορεί να προχωρά μόνο μέχρι το σημείο πριν τη λήψη τελικής απόφασης. «Όταν φτάσετε στο σημείο καταχώρισης απόφασης, σταματάτε και κρατάτε τον φάκελο», ανέφερε η οδηγία. Δεν έχουν ακόμη δοθεί διευκρινίσεις για το εύρος της εντολής ή για το ποιες χώρες θα επηρεαστούν από τις δεσμεύσεις του Τραμπ, ωστόσο ήδη η πρωτοβουλία προκαλεί αντιδράσεις από φορείς του ΟΗΕ και εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε νομικές διαμάχες.

Πιο σκληρή μεταναστευτική ατζέντα

Οι ανακοινώσεις εντάσσονται στη συνολική σκλήρυνση της μεταναστευτικής ατζέντας της κυβέρνησης Τραμπ στη δεύτερη θητεία του. Η Ουάσινγκτον επιδιώκει μαζικές απελάσεις όσων έχουν εισέλθει παράτυπα, σημαντικό περιορισμό στις ετήσιες προσφυγικές εισαγωγές και ανατροπή της αυτόματης ιθαγένειας όσων γεννιούνται στο αμερικανικό έδαφος.

Μετά την επίθεση, ο Τραμπ δήλωσε ότι κάθε αλλοδαπός «που δεν ανήκει εδώ» θα πρέπει να απομακρυνθεί. Την ίδια ημέρα, ανεστάλη η εξέταση όλων των μεταναστευτικών αιτημάτων από Αφγανούς υπηκόους, με επίκληση ανάγκης επανεξέτασης «πρωτοκόλλων ασφαλείας και ελέγχου». Ακολούθως, η USCIS ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει πράσινες κάρτες που έχουν εκδοθεί σε πολίτες 19 χωρών — μεταξύ άλλων του Αφγανιστάν, της Κούβας, της Αϊτής, του Ιράν, της Σομαλίας και της Βενεζουέλας — χωρίς να υπάρξει άμεση σύνδεση με το περιστατικό.

Σε ανάρτησή του στην Truth Social, ο Τραμπ εξήγγειλε ακόμη ότι θα «τερματίσει όλα τα ομοσπονδιακά επιδόματα και επιχορηγήσεις σε μη πολίτες», υποστηρίζοντας ότι το μέτρο αυτό θα «επιτρέψει στο αμερικανικό σύστημα να ανακάμψει πλήρως» από πολιτικές που, όπως είπε, είχαν πλήξει «τα κέρδη και τις συνθήκες διαβίωσης πολλών Αμερικανών».