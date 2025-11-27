Έντονη αναστάτωση έχει προκληθεί στην Τουρκία ύστερα από τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο που καταγράφει έναν οδηγό λεωφορείου να επιδίδεται σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη και απερίσκεπτη πράξη την ώρα που μεταφέρει οπαδούς της Αντάλιασπορ. Το περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις για την οδική ασφάλεια και τους ελέγχους σε τέτοιου είδους μεταφορές, δείχνει τον οδηγό να εγκαταλείπει το τιμόνι ενώ το όχημα βρίσκεται σε κίνηση, για να συμμετάσχει σε χορό μέσα στο πούλμαν.

Στο επίμαχο βίντεο από το ταξίδι των φιλάθλων της Αντάλιασπορ προς το Ικόνιο, καταγράφεται ο οδηγός να σηκώνεται από τη θέση του και να χορεύει για αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ το λεωφορείο συνεχίζει να κινείται με ταχύτητα, δημιουργώντας συνθήκες σοβαρού κινδύνου για τους επιβάτες αλλά και για τους υπόλοιπους οδηγούς. Αν και το οπτικό υλικό «κατέβηκε» από τους λογαριασμούς στα social media των οπαδών που το ανήρτησαν, είχε ήδη τραβήξει την προσοχή των Αρχών και έφτασε στα χέρια της αστυνομίας της Αττάλειας.

Antalyaspor taraftarını Konya’da oynanacak maç için taşıyan otobüsün şoförü, seyir sırasında koltuğundan kalkarak oynadı.pic.twitter.com/fXEbJBZ5Qf — Onedio (@onedio) November 27, 2025

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στην προσαγωγή του οδηγού, ο οποίος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ του αποδόθηκε και κατηγορία επειδή δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας κατά τη διάρκεια της διαδρομής.